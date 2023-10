»ZDA so proti izgonu Palestincev iz Gaze«

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je dejal, da ZDA zavračajo ideje o izgonu Palestincev iz Gaze, kot predlagajo nekateri izraelski politiki

Blinken je na turneji po Bližnjem vzhodu, potem ko so pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra napadli Izrael, ki se pripravlja na invazijo v Gazo

© European Commission / Wikimedia Commons

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v nedeljo v Kairu dejal, da ZDA zavračajo ideje o izgonu Palestincev iz Gaze, kot predlagajo nekateri izraelski politiki, poroča AFP, ki navaja Blinknov pogovor za savdsko televizijo Al Arabija v Kairu.

Blinken je na turneji po Bližnjem vzhodu, potem ko so pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra napadli Izrael, ki se pripravlja na invazijo v Gazo. Napadi Hamasa so zahtevali najmanj 1400 življenj, izraelski odgovor pa doslej 2670, poroča AFP.

"Predsednik palestinske uprave Mahmud Abas in vsi drugi voditelji, s katerimi sem govoril v regiji, so mi povedali, da zavračajo takšne ideje in tudi mi jih ne podpiramo. Ljudje bi morali ostati doma v Gazi, vendar pa želi zagotoviti, da niso v nevarnosti in dobijo pomoč, ki jo potrebujejo," je dejal Blinken.

Nekdanji namestnik izraelskega zunanjega ministra Daniel Ajalon je med tistimi, ki so javno pozvali Egipt, naj v Sinajski puščavi postavi šotorsko mesto, kjer je veliko prostora. Egipt je to zavrnil in Blinken je potrdil, da tega ne podpirajo niti ZDA.

Antony Blinken,

ameriški državni sekretar

Blinken je v kratkem pogovoru z novinarji v Kairu dejal, da je prišel na Bližnji vzhod, da izrazi podporo ZDA Izraelu, da prepreči širitev spopadov, da si prizadeva za izpustitev talcev in humanitarni krizi v Gazi, navaja State Department v sporočilu za javnost. Blinken se danes spet vrača v Izrael.

Izraelu je Blinken ponovno zagotovil podporo ZDA odkoder bo prišlo vse potrebno za njegovo obrambo. "Izrael ima pravico in obvezo, da se brani pred Hamasom," je dejal Blinken. Ob tem je dodal, da mora Izrael to storiti na način, ki potrjuje skupne vrednote glede spoštovanja človeških življenj in dostojanstva in se skuša na vse načine izogniti žrtvam med civilisti.

Blinken je dejal, da je potem obiskal še Jordanijo, Bahrajn, Katar, Združene arabske emirate, Savdsko Arabijo in Egipt. "Kar sem slišal od vseh je to, da moramo zagotoviti, da se spopad ne razširi, da je potrebno varovati nedolžna življenja, da je potrebno zagotoviti pomoč Palestincem v Gazi in na tem delamo," je dejal in dodal, da civilisti ne bi smeli trpeti zaradi grozodejstev Hamasa.

Novinarjem je med drugim povedal, da bo Egipt odprl mejni prehod z Gazo Rafa, čeprav pa ni povedal kdaj se bo to zgodilo in za koliko ljudi.

