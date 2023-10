Več potnikov v mestnem javnem prevozu in na letalih, manj na vlakih

Zmanjšalo se je tudi število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov

Število potnikov v mestnem javnem linijskem prevozu se je avgusta v medletni primerjavi povečalo, vlaki pa so prepeljali manj potnikov. Več potnikov je bilo tudi na letališčih, medtem ko je pretovor blaga tam upadel. Število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov se je zmanjšalo, je danes objavil statistični urad.

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so avgusta prepeljali nekaj več kot 2,6 milijona potnikov, kar je sedem odstotkov več kot avgusta lani, avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu pa skoraj 1,2 milijona potnikov oziroma približno enako kot lani. Skupno so opravili 17 milijonov potniških kilometrov oziroma dva odstotka manj kot avgusta lani.

V Sloveniji je bilo avgusta prvič registriranih okoli 9000 cestnih motornih vozil, kar je tri odstotke več kot leto prej. Med temi je bilo več kot 6100 osebnih avtomobilov (tri odstotke več). Od tega jih je bilo novih 3200, kar je tri odstotke manj kot avgusta lani.

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje 10,2 milijona potniških vozil, kar je 14 odstotkov več kot v prejšnjem avgustu. Tovornih vozil je bilo 1,8 milijona oziroma za šestino več kot leto prej.

Vlaki so prepeljali skoraj 1,3 milijona potnikov ali tri odstotke manj. Pri tem so opravili 91 milijonov potniških kilometrov, kar je bilo v primerjavi z lanskim avgustom osem odstotkov več.

Prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je avgusta potovalo 146.000 potnikov. To je bilo na letni ravni za okoli petino več. Pretovorjenih je bilo 798 ton blaga oziroma 12 odstotkov manj.

V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 373 ladij oziroma štiri odstotke manj, od tega jih je bilo 116 za prevoz potnikov. Teh so našteli 31.100. Njihovo število je v primerjavi z avgustom lani zraslo za četrtino. V koprskem pristanišču so pretovorili 1,8 milijona ton blaga ali za desetino manj.