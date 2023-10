Vse več Palestincev pred mejnim prehodom

Pred mejnim prehodom Rafa med Egiptom in Gazo so se zbrali številni Palestinci in tuji državljani

Pred mejnim prehodom Rafa med Egiptom in Gazo so se zbrali številni Palestinci in tuji državljani, potem ko so se razširila poročila o domnevni prekinitvi ognja na jugu palestinske enklave in začasnem odprtju prehoda. Na egiptovski strani se kopičijo tudi tovornjaki s humanitarno pomočjo, na območju mejnega prehoda pa je bil izveden zračni napad.

Ljudje so se začeli zbirati pred prehodom, potem ko se je danes razširila vest o domnevni prekinitvi ognja na jugu Gaze, a so to poročilo izraelske oblasti kmalu zanikale. Tiskovni predstavnik izraelske vojske je namreč sporočil, da nimajo nobenih informacij o domnevni prekinitvi ognja. Trditve so zanikali tudi v pisarni izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Pred tem je o tem poročala tiskovna agencija Reuters ob sklicevanju na dva predstavnika egiptovskih varnostnih sil, češ da bo prekinitev ognja sovpadala z začasnim odprtjem mejnega prehoda Rafa, poroča britanski BBC.

Vse več gneče je tudi na egiptovski strani Rafe. Številni tovornjaki namreč čakajo na priložnost, da bi lahko na območje Gaze dostavili nujno potrebno humanitarno pomoč. Egipt pa ne namerava odpreti prehoda dokler ne bo izraelska stran zagotovila, da je to varno. Izrael pa želi sicer vsak tovornjak temeljito pregledati in preveriti, da na krovu ni orožja.

V zračnem napadu na območju mejnega prehoda Rafa je bila medtem na palestinski strani poškodovana stavba in cesta. O žrtvah za zdaj ne poročajo, mejni prehod pa še naprej ostaja zaprt.

nDQep3d3mt8

s9EgMacgaKs