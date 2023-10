»Verjel je v človeštvo, civilizacijo in v dobro«

Umrl je nekdanji finski predsednik in Nobelov nagrajenec Martti Ahtisaari

Ahtisaari je v okviru več kot 40-letne politične kariere med letoma 1994 in 2000 zasedal položaj predsednika Finske, v vlogi diplomata Združenih narodov pa je kot pogajalec doprinesel h končanju številnih konfliktov po svetu

© Joi Ito / Flickr

V starosti 86 let je umrl nekdanji finski predsednik in prejemnik Nobelove nagrade za mir Martti Ahtisaari, je danes sporočil predsednikov urad v Helsinkih. Politik, ki je izpogojeval končanje več konfliktov po svetu, od Indonezije do Kosova in Namibije, je umrl za posledicami Alzheimerjeve bolezni.

"Z veliko žalostjo smo prejeli novico o smrti predsednika Marttija Ahtisaarija," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v izjavi sporočil trenutni finski predsednik Sauli Niinistö. Kot je dodal, je Ahtisaari verjel v človeštvo, civilizacijo in v dobro, Finsko pa da je popeljal v globalno "ero EU".

Ahtisaari je v okviru več kot 40-letne politične kariere med letoma 1994 in 2000 zasedal položaj predsednika Finske, v vlogi diplomata Združenih narodov pa je kot pogajalec doprinesel h končanju številnih konfliktov po svetu. To mu je leta 2008 prineslo tudi Nobelovo nagrado za mir.

Med drugim je leta 2005 bdel nad pravo med indonezijsko vlado in uporniki, ki so si prizadevali za neodvisnost pokrajine Aceh. Po treh desetletjih se je tako končal tri desetletja trajajoč konflikt, v katerem je umrlo približno 15.000 ljudi.

Obe strani sta takrat Ahtisaarija opisali kot trdega pogajalca, ki pa je ob robu znal pokazati tudi smisel za humor in toplino. "Imam ogromno količino potrpežljivosti. Ponavadi se ne razjezim, sem pa lahko težak," je kasneje opisal samega sebe in še menil, da je ključ do njegovega uspeha sposobnost razumeti ljudi.

Ahtisaari je po poti neodvisnosti pomagal tudi Kosovu, čeprav mu kljub intenzivnim prizadevanjem ni uspelo doseči dogovora s Srbijo, še preden je Priština nato leta 2008 enostransko razglasila samostojnost.

Septembra 2021 se je ob vse večjih težavah zaradi Alzheimerjeve bolezni umaknil iz javnega življenja.

98MIKbxLnsI