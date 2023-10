Prihaja na Kitajsko tudi Putin?

Kitajska bo gostila tretji vrh pobude Pas in pot, ki se ga bodo udeležili predstavniki približno 130 držav sveta, med njimi verjetno tudi ruski predsednik Vladimir Putin

Kitajska bo v torek gostila tretji vrh pobude Pas in pot, ki se ga bodo udeležili predstavniki približno 130 držav sveta, med njimi verjetno tudi ruski predsednik Vladimir Putin. V Pekingu sta se medtem danes sestala kitajski zunanji minister Wang Yi in njegov ruski kolega Sergej Lavrov. Po besedah prvega Kitajska ceni rusko podporo pobudi.

Pobuda Pas in pot je ambiciozen načrt kitajskega predsednika Xi Jinpinga o velikih investicijah v infrastrukturo, s katerimi bi se izboljšale prometne povezave znotraj Azije ter med Azijo in Evropo. Nekateri vizijo o obnovi starodavne Svilne poti razumejo kot trojanskega konja, s katerim želi Peking povečati svoj globalni vpliv, spet drugi jo označujejo za enega najambicioznejših infrastrukturnih projektov, kar jih je bilo kadarkoli zasnovanih.

Podporo pobudi je doslej izrazilo več kot 145 držav, ki skupaj predstavljajo skoraj 75 odstotkov svetovnega prebivalstva in več kot polovico svetovnega bruto družbenega proizvoda (BDP), poroča britanski BBC.

Eden večjih projektov v okviru pobude je kitajsko-pakistanski gospodarski koridor (CPEC), katerega cilj je, da se naftovodi in plinovodi iz osrednje Azije in Bližnjega vzhoda povežejo z zahodno Kitajsko, s čimer bi se Peking izognil uporabi zamudnejših pomorskih poti.

Čeprav je pobuda že obrodila nekaj sadov, pa CPEC - tako kot tudi nekatere druge projekte pobude - pestijo korupcija, zamude in druge težave, vključno z okoljskimi in varnostnimi vprašanji. Kitajska je ob tem postala največja upnica mnogih držav, ki v pobudi sodelujejo. Kljub temu naj bi infrastruktura, ki jo bodo zgradili, na dolgi rok izboljševala gospodarske možnosti držav v razvoju.

Lavrov, ki je v kitajsko prestolnico prispel danes, se je Kitajski zahvalil, da je Putina na vrh povabila kot glavnega gosta. Ob tem je ocenil, da so odnosi med Moskvo in Pekingom "v vzponu" in dodal, da bosta voditelja obeh držav o njih razpravljala, ko se bosta srečala.

Po besedah Wanga Kitajska ceni rusko podporo pobudi Pas in pot. Kot je dejal, bi morali državi še poglobiti strateško vzajemno zaupanje in utrditi tradicionalno prijateljstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vrha se bodo med drugim udeležili madžarski premier Viktor Orban, argentinski predsednik Alberto Fernandez, njegov kenijski kolega William Ruto in generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Osrednji govor Xija je predviden v sredo, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Srečanje bo minilo v senci spopadov med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, v okviru katerih Izrael nadaljuje obstreljevanje območja Gaze in pripravlja kopensko ofenzivo na palestinsko enklavo.

Wang je v nedeljo obsodil dejanja Izraela, ki da "presegajo okvir samoobrambe". Tel Aviv je pozval, naj "preneha s kolektivnim kaznovanjem prebivalcev Gaze", kar je bil doslej najjasnejši odziv Kitajske na konflikt. Kitajski minister se je v nedeljo pogovarjal tudi z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom, ki je Peking pozval, naj uporabi svoj vpliv na Bližnjem vzhodu in si prizadeva za mir.

V luči tega bo regijo ta teden obiskal posebni odposlanec Kitajske Zhai Jun, je v nedeljo poročala kitajska državna radiotelevizija CCTV. Pri tem ni navedla, katere države bo obiskal.

