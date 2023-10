Biden bo jutri obiskal Izrael

Ameriški predsednik upa, da bo od izraelskih sogovornikov slišal, kako nameravajo izvesti svojo ofenzivo na način, ki bo omejil civilne žrtve in omogočil dostop humanitarne pomoči do civilistov v Gazi

Ameriški predsednik Joe Biden bo v sredo obiskal Izrael, je danes v Tel Avivu napovedal državni sekretar ZDA Antony Blinken po maratonskih pogovorih z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in njegovim kabinetom, poroča televizija MSNBC. Blinken je objavil tudi dogovor o dostavi humanitarne pomoči v Gazo.

Blinken je prišel pred novinarje ob treh zjutraj po krajevnem času v Tel Avivu po skoraj osmih urah pogovora z Netanjahujem, člani izraelske vlade in vojaškim vrhom na obrambnem ministrstvu. Dejal je, da bo Biden z obiskom ponovno potrdil solidarnost ZDA z Izraelom in železno zavezo izraelski varnosti.

"Izrael ima pravico in dolžnost, da brani svoje ljudi pred Hamasom in drugimi teroristi in da prepreči nove napade. Biden bo od Izraelcev slišal, kaj potrebujejo za obrambo, ko sodelujemo s kongresom, da jim zagotovimo to pomoč," je dejal Blinken.

Tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost John Kirby je medtem v Washingtonu dejal, da bo Biden obiskal Tel Aviv, nato pa bo potoval še v Jordanijo na srečanje z jordanskim s kraljem Andulahom II. ter palestinskim voditeljem Mahmudom Abasom in egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Blinken je v svoji izjavi dejal tudi, da je od Izraela dobil zagotovila o sodelovanju pri zagotavljanju pomoči Palestincem v blokirani Gazi. Izrael se pripravlja na ofenzivo po napadih pripadnikov Hamasa na Izrael 7. oktobra.

"Biden upa, da bo od izraelskih sogovornikov slišal, kako nameravajo izvesti svojo ofenzivo na način, ki bo omejil civilne žrtve in omogočil dostop humanitarne pomoči do civilistov v Gazi," je dejal Blinken.

ZDA in Izrael bosta po njegovih besedah razvila načrt, da bo lahko mednarodna humanitarna pomoč prišla do civilistov v Gazi, pogovarjali pa so se tudi o možnosti za vzpostavitev varnih območij za civiliste.

Ob tem ZDA delijo zaskrbljenost Izraela, da bo Hamas skušal zaseči ali uničiti pomoč, namenjeno civilnemu prebivalstvu. "Če bo Hamas skušal blokirati pomoč, bomo to obsodili in delali na tem, da se to ne zgodi več," je dejal Blinken.

