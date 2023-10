»Lani je v Sloveniji pod pragom tveganja revščine živelo 4,8 odstotka oseb«

Mednarodni dan boja proti revščini izpostavlja dostojno delo in socialno zaščito

© pixabay.com

Humanitarne organizacije v Sloveniji ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti revščini, ki poteka pod geslom Dostojno delo in socialna zaščita: Dostojanstvo v praksi, opozarjajo na revščino med delovno aktivnim prebivalstvom. Zaradi draginje in neurejene stanovanjske politike so še posebej ogroženi tisti, ki živijo sami.

Skupni cilj globalne družbe je prizadevanje, da bi bilo čim manj delovno aktivnih izpostavljenih tveganju revščine. Lani je v Sloveniji pod pragom tveganja revščine živelo 4,8 odstotka polnoletnih delovno aktivnih oseb. V zadnjem desetletju je bil delež manjši le v letu 2019, in sicer 4,5 odstotka, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs).

V Sloveniji je bil ta delež v letu 2022 nižji od povprečja EU; ta je namreč znašal 8,5 odstotka. Najvišji delež sta imeli Romunija (14,5 odstotka) in Luksemburg (12,9 odstotka), najnižji pa Finska (2,5 odstotka) in Češka (3,4 odstotka).

V revščini pa se znajdejo tudi številni starejši, predvsem tisti z nizkimi pokojninami. Lani je materialno pomoč in pomoč pri plačilu najnujnejših položnic na Slovenski karitas prejelo več kot 17.600 starejših, kar 17 odstotkov več kot leto prej. Temu se pridružuje preko 8700 gospodinjstev, v katerih ljudje v aktivni dobi živijo sami, so poudarili na Karitas.

Kljub nekaterim obetavnim gospodarskim kazalcem se število prejemnikov pomoči ni zmanjšalo, opažajo tudi na Rdečem križu Slovenije (RKS). Med prejemniki je vedno več zaposlenih, ki prejemajo nizke plače, ki ne zadoščajo za dostojno preživetje, upokojencev z nizkimi pokojninami, enostarševskih družin in enočlanskih gospodinjstev. Na RKS z različnimi oblikami materialne pomoči pomagajo prek 110.000 posameznikom.

Zveza prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje medtem opozarja na stiske otrok in družin, ki so družbi nevidne, a močno ovirajo vsakodnevno življenje in negativno vplivajo na razvoj otrok ter jih postavljajo v zelo neenak položaj v primerjavi z vrstniki. Ljudje, ki delajo, pa ne zmorejo preživeti meseca, se ne čutijo enakovreden del družbe, saj je tam še vedno močno prisotna stigma v povezavi z revščino, poudarjajo.

V okviru humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi, ki ga izvaja ZPM Ljubljana Moste-Polje, že nekaj let opozarjajo, da se vključujejo predvsem zaposleni oziroma delovno aktivni ljudje, kar pomeni, da prihodki ne zadoščajo za osnovno preživetje družine. Trenutno je v Verigi dobrih ljudi vključenih kar 65 odstotkov družin, v katerih so starši zaposleni.

"S trenutno politiko, revščina ne bo izginila in ostaja med nami, zato je na nas posameznikih, da s solidarnostjo in empatijo naredimo razliko v družbi. Začnimo s tem, da ne obsojamo ljudi, ki se znajdejo v stiski iz katerega koli razloga," je ob dnevu poudarila predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin.

Mednarodni dan boja proti revščini je leta 1992 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom, da bi opozorili na problem revščine v svetu in spodbudili aktivnosti za njeno zniževanje. Letošnja tema poziva k univerzalnemu dostopu do dostojnega dela in socialne zaščite kot sredstvu za ohranjanje človeškega dostojanstva vseh ljudi ter poudarja, da mora dostojno delo opolnomočiti ljudi, zagotavljati pošteno plačilo in varne delovne pogoje ter v osnovi priznavati vrednost in človeškost vseh delavcev.