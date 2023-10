Izrael / ZDA pripravljajo vojake za morebitno posredovanje

Enota marincev za hitro posredovanje je že na poti proti Izraelu, Pentagon pa pripravlja še okrog 2000 vojakov za morebitno namestitev v podporo Izraelu

Enota marincev za hitro posredovanje je že na poti proti Izraelu, Pentagon pa pripravlja še okrog 2000 vojakov za morebitno namestitev v podporo Izraelu, je v ponedeljek med drugim poročala televizija CNN, ki se sklicuje na neimenovanega visokega uradnika obrambnega ministrstva ZDA.

Šlo naj bi za svetovalce in zdravstveno osebje iz različnih rodov ameriške vojske, ki so že na Bližnjem vzhodu in Evropi in se ne bodo bojevali, poroča CNN.

Na poti proti Izraelu pa je že enota marincev, ki lahko posredujejo v bojih, kar naj bi bilo predvsem sporočilo Hezbolahu, Iranu in drugim, naj se ne vpletajo v spopade med Izraelom in Hamasom.

ZDA so v vode vzhodnega Sredozemlja že napotile dve bojni skupini ladij z letalonosilkama Ford in Eisenhower, Pentagon pa zatrjuje, da ameriški vojaki v bojih ne bodo sodelovali.

UXDDxumJgnM

eEf3naCovHE