ZDA / »S tem, da ni obsodila Hamasa, je Rusija dala kritje teroristični skupini«

Varnostni svet Združenih narodov (ZN) ni potrdil ruske resolucije za konec vojne med Izraelom in Hamasom

Varnostni svet ZN je v ponedeljek zavrnil ruski predlog resolucije o koncu vojne med Izraelom in Hamasom, ker ni vseboval jasne obsodbe terorističnih napadov Hamasa na Izrael. Za predlog je glasovalo pet držav, štiri države so bile proti, šest se jih je vzdržalo. Za potrditev je potrebnih najmanj devet glasov.

"S tem, da ni obsodila Hamasa, je Rusija dala kritje teroristični skupini, ki surovo napada nedolžne civiliste," je med zasedanjem izjavila ameriška veleposlanica Linda Thomas Greenfield.

Britanska veleposlanica Barbara Woodward je dejala, da ne more podpreti resolucije, ki ne obsoja terorističnih napadov Hamasa.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je poudaril, da je bil njihov predlog povsem humanitarno besedilo, ki je imelo podporo arabskih držav, zavrnitev pa je posledica "sebičnosti zahodnih držav." Svoj predlog je pohvalil z vidika, da so sedaj v Varnostnem svetu vsaj začeli resno razpravljati o krizi.

Za predlog resolucije, ki jo je prej podprlo skupaj 25 članic Generalne skupščine ZN, so v Varnostnem svetu poleg Rusije glasovale še Kitajska, Mozambik, Gabon in Združeni arabski emirati. Med drugim so proti glasovale tri države s pravico do veta - ZDA, Velika Britanija in Francija. Vzdržale so se Albanija, Malta, Švica, Brazilija, Ekvador in Gana.

Varnostni svet ZN bo imel nocoj še eno priložnost za ukrep, saj je Brazilija, ki mu predseduje v oktobru, prav tako predlagala svojo resolucijo. Ta za razliko od ruskega predloga napade Hamasa na Izrael obsoja in ima po diplomatskih virih več možnosti za uspeh.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra napadli Izrael in pri tem po izraelskih virih ubili najmanj 1400 ljudi. V Gazi pa je bilo zaradi izraelskega bombardiranja doslej po palestinskih virih ubitih najmanj 2750 ljudi. Izrael je blokiral Gazo in grozi z ofenzivo za uničenje Hamasa. Te za zdaj najbrž ne bo, saj bo v sredo Izrael obiskal ameriški predsednik Joe Biden.

Na zasedanju Varnostnega sveta sta sodelovala tudi veleposlanika Izraela in Palestincev. Izraelski veleposlanik Gilad Erdan je dejal, da je Varnostni svet ZN na enem od najpomembnejših razpotij od ustanovitve ZN. Bil naj bi pred izbiro, ali bo podprl boj za civilizacijo ali pa bo spodbudil genocid teroristov.

"To sploh ne bi smelo biti vprašanje. Pred pozivi za pomoč ali zadržanost, mora Varnostni svet Hamas opredeliti kot morilsko teroristično organizacijo," je dejal Izraelec.

"Varnostni svet ima moralno dolžnost, da zadrži izraelski napad na Gazo, kjer vsako uro umre 12 Palestincev. Ne drznite si povedati, da Izrael ni odgovoren za bombe. Ne pošljite sporočila, da palestinska življenja ne štejejo," pa je povedal palestinski veleposlanik Rijad Mansur.

