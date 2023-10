Prepoved ločevanja otrok in staršev ob »nezakonitem« prehodu meje

Dogovor o poravnavi tožbe zaradi prisilnega ločevanja otrok od staršev in drugih skrbnikov na južni meji ZDA v času predsednika Donalda Trumpa

Odvetniki ameriške vlade in Ameriške zveze za državljanske svoboščine (ACLU) so v ponedeljek v San Diegu dosegli dogovor o poravnavi tožbe zaradi prisilnega ločevanja otrok od staršev in drugih skrbnikov na južni meji ZDA v času predsednika Donalda Trumpa. Ta med drugim vsebuje osemletno prepoved ločevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trumpova vlada se je z "nezakonitim" priseljevanjem v ZDA spopadla tako, da je odrasle prestopnike meje obravnavala kot kriminalce in jih kazensko preganjala. Ker mladoletnikov ni smela zapirati z odraslimi, je zanje uporabila zasilna taborišča pod vodstvom ministrstva za zdravje. Otroke so od tam razposlali različnim skrbnikom po ZDA, starše pa izgnali.

To je sprožilo veliko domačega in mednarodnega ogorčenja in Trump je leta 2018 politiko preklical, le nekaj dni preden je zvezno sodišče v Kaliforniji po tožbi ACLU vladi ukazalo, da mora otroke nemudoma vrniti staršem. Slabo vodenje baze podatkov pa je povzročilo, da se je veliko otrok in staršev porazgubilo in vračanje je v nekaterih primerih trajalo več let.

Tožba se je nadaljevala v času vlade predsednika Joeja Bidna, ki je skoraj nemudoma po nastopu položaja februarja 2021 vladnim agencijam ukazal, da združijo otroke in starše. V času Trumpove vlade od leta 2017 do 2018 je bilo razbitih okrog 4000 družin, po vladni statistiki pa so doslej staršem vrnili le 74 odstotkov otrok.

Dogovor, ki ga je pravosodni minister ZDA Merrick Garland pozdravil predvideva, da lahko starši prisilno odvzetih otrok pridejo ponje v ZDA in ostanejo z dovoljenjem za delo tri leta. Vlada jim bo leto dni pokrila tudi stroške bivanja in zdravstvenega varstva, pa tudi pravne pomoči za popolno legalizacijo statusa.

V izjemnih primerih bodo lahko otroke "nezakonitim" priseljencem še vedno odvzeli, vendar le, če gre na primer za sum zlorabe otrok ali, če je kateri od staršev kriminalec. Glede denarne odškodnine se za zdaj še niso dogovorili.

Garland je sporočil, da je bila politika odvzemanja otrok staršem sramotna in prizadeti bodo dobili ključno podporo, da si lahko opomorejo. Dogovor mora sicer potrditi še sodišče.

vTI1vS0ij8Q

onom2zihgXE