Protestniki / »Zaustavite genocid v Gazi«

Pred Belo hišo aretirali več deset nasprotnikov vojne na Bližnjem vzhodu

Tajna služba ZDA je v ponedeljek pred Belo hišo aretirala okrog 30 judovskih protestnikov, ki so nasprotovali napovedani izraelski ofenzivi na Gazo, poroča televizija ABC. Skupina demokratskih protestnikov pa je predsednika Joeja Bidna pozvala, naj nemudoma zahteva prekinitev ognja med Izraelci in Palestinci, poroča Newsweek.

Ponedeljkove demonstracije pred Belo hišo sta pripravili judovski skupini IfNotNow in Jewish Voice for Peace, ki sta kritični do odgovora predsednika Bidna na najnovejšo krizo na Bližnjem vzhodu. Protestniki so pred Belo hišo nosili transparente z napisi, kot je "Zaustavite genocid v Gazi" in "Recite ne vojni in apartheidu", nekaj pa jih je po navedbah tajne službe blokiralo dostop do sedeža ameriške vlade in so jih morali aretirati.

Vodilna judovska organizacija v ZDA Antidefamacijska liga (ADL) je skupino Jewish Voice for Peace označila za radikalno protiizraelsko.

Politična direktorica skupine IfNotNow Eva Borgwardt je dejala, da protestniki zahtevajo takojšnjo prekinitev ognja in umiritev razmer, kar vključuje konec operacij izraelske vojske proti Hamasu, poroča ABC.

Podobno od Bidna zahtevajo tudi nekateri demokratski kongresniki, ki so pripravili resolucijo, vendar ta v kongresu najverjetneje ne bo potrjena. Bidna so pozvali, naj nemudoma zahteva umiritev razmer v Izraelu in prekinitev ognja med Izraelci in Palestinci.

Zahtevajo tudi takojšnjo humanitarno pomoč ZDA prebivalcem Gaze, poroča Newsweek. Resolucija, ki jo je podpisalo 13 demokratskih članov predstavniškega doma kongresa, predvsem levega krila demokratske stranke, pravi, da so vsa življenja dragocena ne glede na etnično pripadnost in zvezna vlada ZDA ima dovolj diplomatske moči za rešitev izraelskih in palestinskih življenj.

