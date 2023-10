V Gazi imajo hrane le še za nekaj dni

Prebivalcem Gaze zmanjkuje zalog, dostava humanitarne pomoči je nujna

Medtem ko se v Egiptu pred mejnim prehodom Rafa kopiči humanitarna pomoč za dva milijona Palestincev, ki so zaradi izraelske blokade ujeti na območju Gaze, so tu, kot opozarjajo Združeni narodi, razmere vse slabše. V trgovinah imajo le še za nekaj dni hrane.

Tiskovna predstavnica Svetovnega programa za hrano za Bližnji vzhod Abeer Etefa je novinarjem v Ženevi preko videopovezave povedala, da so razmere iz minute v minuto vse slabše in da imajo trgovine zalog hrane le še za štiri do pet dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pojasnila je, da ne morejo priti do zalog hrane, ki jih imajo v skladiščih v mestu Gaza na severu enklave.

Tudi Agencija Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) je danes opozorila, da prebivalcem Gaze zmanjkuje zalog in da je zato dostava humanitarne pomoči nujna.

Opozorila je tudi na nevarnost širjenja bolezni, ki se prenašajo z vodo, ker večina Gaze nima tekoče vode. To je v pogovoru za britanski BBC zanikal tiskovni predstavnik izraelske vojske Ričard Heht. Trdi, da imajo elektriko in da niso dolžni oskrbovati Hamasa, ki nadzoruje Gazo že leta.

Povedal je tudi, da se s Hamasom niso dogovorili o humanitarni prekinitvi ognja, ki bi olajšala dostavo humanitarne pomoči. Prav tako ni dogovora o odprtju prehoda v Rafi.

Izrael je območje zaprl, potem ko je skrajno palestinsko gibanje Hamas pred desetimi dnevi vdrlo v Izrael, ubilo več deset ljudi in jih okoli 200 zajelo za talce. Prebivalcem območja Gaze ne dostavljajo goriva, hrane, elektrike in vode, ne dovolijo pa niti dostave humanitarne pomoči.

Pred pričakovano izraelsko kopensko ofenzivo se je v minulih dneh več kot pol milijona Palestincev umaknilo na jug že tako gosto poseljenega območja, kjer se soočajo z vsesplošnim pomanjkanjem.

Pred Rafo, edinim mejnim prehodom z območjem Gaze, ki ga ne nadzira Izrael, se medtem že več dni kopičijo tovornjaki s pomočjo, ki pa jim ne dovolijo vstopa v Gazo. Več sto tovornjakov s pomočjo naj bi bilo s Sinaja danes na poti proti Rafi v upanju, da bodo prehod odprli. V Gazi pa na morebitno odprtje prehoda čakajo številni Palestinci s tujimi potnimi listi in tujci.

Koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths naj bi danes prispel v Egipt, da bi pomagal pri pogajanjih za dostavo pomoči Gazi. Obiskal naj bi tudi Izrael, če bo mogoče pa morda tudi zasedena palestinska ozemlja, je danes napovedal njegov tiskovni predstavnik.

Mediji medtem poročajo o izraelskih letalskih napadih tudi na jugu Gaze. Po palestinskih podatkih je bilo v noči na danes v letalskih napadih v Han Junisu in blizu Rafe ubitih okoli sto ljudi, večinoma razseljenih s severa, kjer še vedo ostaja več sto tisoč ljudi.

Število mrtvih med Palestinci po zadnjih podatkih znaša najmanj 2750, na izraelski strani pa najmanj 1400. Skupno je ranjenih okoli 9700 ljudi.

Oep8liNcEYU

KctiUchYjjQ