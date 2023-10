V napadu na bolnišnico v Gazi ubitih 500 ljudi / »To je genocid, to je vojni zločin«

Bolnišnica v osrednji Gazi naj bi v času napada nudila zatočišče številnim beguncem, ki so zapustili domove pred napovedano izraelsko invazijo

Izraelske sile so v raketnem napadu na bolnišnico v Gazi ubile najmanj 500 ljudi, je danes sporočilo ministrstvo za zdravje v oblegani palestinski enklavi. Bolnišnica v osrednji Gazi naj bi v času napada nudila zatočišče številnim beguncem, ki so zapustili domove pred napovedano izraelsko invazijo.

Po navedbah ministrstva so po napadu številne žrtve še vedno ujete pod ruševinami, poroča katarska televizijska hiša Al Jazeera.

"V bolnišnici je bilo na stotine bolnikov in ranjencev ter ljudi, ki so bili prisilno pregnani z domov," je sporočil urad vlade pod vodstvom skupine Hamas, ki je napad označil za vojni zločin.

"Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) odločno obsoja napad na bolnišnico Al Ahli Arab na severu Gaze," je prvem odzivu na omrežju X zapisal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ob tem je pozval k takojšnji zaščiti civilistov ter k preklicu izraelskih ukazov za evakuacijo.

Po virtualnem srečanju z voditelji EU se je na napad na bolnišnico odzval tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki je opozoril, da napad na infrastrukturo "ni v skladu z mednarodnim pravom".

Predstavnica Palestinskega Rdečega polmeseca Nebal Farsak je dejala, da so številni ljudje, ki so bili v bolnišnici, upoštevali izraelsko zahtevo po evakuaciji, a niso bili zmožni potovati na jug.

"Prisiljeni so v evakuacijo pod neprestanim bombardiranjem. Na voljo je edino bolnišnico, zato mislijo, da bodo tam na varnem. To je genocid. To je vojni zločin."



Nebal Farsak,

predstavnica Palestinskega Rdečega polmeseca

"Prisiljeni so v evakuacijo pod neprestanim bombardiranjem. Na voljo je edino bolnišnico, zato mislijo, da bodo tam na varnem," je dejala in dodala: "To je genocid. To je vojni zločin".

Tudi palestinska organizacija za človekove pravice Al Mezan je napad označila za "vojni zločin".

Zaher Salul, predsednik humanitarne organizacije MedGlobal s sedežem v ZDA, je izraelski napad na bolnišnico al Ali al Arabi označil za "najhujši napad na zdravstveno ustanovo v 21. stoletju".

"Bombardiranje bolnišnic je proti mednarodnemu pravi. To je vojni zločin. Spodkopava zdravstveno nevtralnost in 150 let stare Ženevske konvencije, palestinski skupnosti v stiski pa odreka dostop do zdravstvene oskrbe," je dejal.

Izraelski napad je obsodil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je pozval vse človeštvo, naj ukrepa in ustavi "brutalnost v Gazi". Egiptovsko ministrstvo za zunanje zadeve pa je napad označilo za nevarno kršitev mednarodnega humanitarnega prava.

Izraelska vojska poročil o napadu še ni komentirala, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je zaradi krvavega napada razglasil tridnevno žalovanje.

Nedolgo pred tem napadom so Združeni narodi poročali o obstreljevanju ene od svojih šol v Gazi, v katerem je umrlo najmanj šest ljudi.

V izraelskih napadih na območje Gaze je bilo po najnovejših podatkih ubitih okoli 3000 ljudi, več kot 12.500 pa je ranjenih.

g5E4XLAWx1U

pfANt1zpibk

edzVZ4dD3sk