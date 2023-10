Izrael zanikal napad na bolnišnico v Gazi

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je dejal, da je na bolnišnico padel izstrelek palestinske militantne skupine Islamski džihad

Izrael je zanikal napad na bolnišnico v Gazi. Tiskovni predstavnik izraelske vojske je zvečer dejal, da je na bolnišnico padel izstrelek palestinske militantne skupine Islamski džihad. Šlo naj bi za neuspelo izstrelitev rakete, je dodal po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa. V incidentu v bolnišnici je umrlo več sto ljudi.

Izraelska vojska je svojo trditev, da gre za raketo Islamskega džihada, utemeljila na podatkih, pridobljenih pri "pregledu operacijskih sistemov vojske" in na "obveščevalnih informacijah iz različnih virov", je dodal tiskovni predstavnik.

Izraelska vojska trdi, da bolnišnica ni njena tarča. Skrajno palestinsko gibanje Hamas, ki nadzoruje Gazo, pa je pred tem zatrdilo, da je bolnišnico napadla izraelska vojska, ter incident označilo za vojni zločin.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je zaradi krvavega napada razglasil tridnevno žalovanje ter odpovedal za sredo načrtovano srečanje z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom.

Abas, ki je bil danes na obisku v Jordaniji, se bo po napovedih zvečer vrnil v Ramalo, kjer je sklical "nujni sestanek" palestinskega vodstva.

Po pokolu v bolnišnici se je več sto jeznih Palestincev podalo na ulice Ramale in izbruhnili so spopadi s palestinskimi silami, navaja francoska tiskovna agencija AFP. "Izgini", "Ljudstvo hoče, da predsednik pade", so vzklikali demonstranti.

Po krvavem dogodku je v jordanski prestolnici Aman jezna množica poskušala vdreti v izraelsko veleposlaništvo. Policisti so jim to preprečili z vodnimi topovi.

Več sto ljudi se je zbralo tudi pred francoskim veleposlaništvom v Tunisu. Zahtevali so odpoklic francoskega in ameriškega veleposlanika v Tuniziji, poroča AFP.

Rusija in Združeni arabski emirati pa so zaradi napada za sredo zahtevali sklic nujne sejo Varnostnega sveta ZN.

OqJEk0-xbYw