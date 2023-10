»Bolnišnice bi morale biti zatočišča za ohranjanje človeških življenj, ne pa prizorišča smrti in uničenja«

Po svetu se vrstijo obsodbe napada na bolnišnico v Gazi, v katerem je bilo v torek ubitih več sto ljudi

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja v Gazi

© Jean-Marc Ferré / Flickr

Po svetu se vrstijo obsodbe napada na bolnišnico v Gazi, v katerem je bilo v torek ubitih več sto ljudi. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je napad obsodil kot povsem nesprejemljiv in pozval h kaznovanju odgovornih. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja v Gazi.

Guterres je na omrežju X izrazil zgroženost ob napadu na bolnišnico Ahli Arab v Gazi, v katerem je bilo ubitih več sto palestinskih civilistov. Ostro ga je obsodil, ne da bi komu pripisal odgovornost zanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izpostavil pa je, da so bolnišnice in zdravniško osebje zaščiteni po mednarodnem pravu.

V govoru na odprtju vrha pobude Pas in pot, ki sta se ga v Pekingu udeležila tudi kitajski in ruski predsednik Xi Jinping in Vladimir Putin, pa je Guterres danes pozval k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja na območju Gaze, da bi "olajšali epsko človeško trpljenje, ki smo mu priča". "Preveč življenj in usoda celotne regije visi na nitki," je poudaril po poročanju britanskega BBC.

Türk je napad obsodil kot povsem nesprejemljiv, saj so bili ubiti najbolj ranljivi - bolniki, zdravstveni delavci in družine, ki so se tja zatekle. Krivci morajo odgovarjati, je poudaril.

Napad je obsodila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je v torek na omrežju X pozval k takojšnji zaščiti civilistov in preklicu izraelskega ukaza o evakuaciji 20 bolnišnic na severu območja Gaze v okviru evakuacije tamkajšnjih prebivalcev.

Po virtualnem srečanju z voditelji EU je v torek predsednik Evropskega sveta Charles Michel opozoril, da napad "ni v skladu z mednarodnim pravom". Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je izpostavil, da je nujno ugotoviti "odgovorne za ta zločin" in da zanj odgovarjajo.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je pozval človeštvo, naj ukrepa in ustavi "brutalnost v Gazi". Odgovornost je pripisal Izraelu. Napad na palestinske civiliste, za katerega so prav tako obtožili Izrael, so kot kršitev mednarodnega prava najostreje obsodili tudi Egipt, Savdska Arabija in Jordanija.

Arabska liga je pozvala Zahod k "takojšnji ustavitvi te tragedije" in spomnila, da beležijo vojne zločine, storilci katerih ne bodo ušli roki pravice. Vodja Afriške unije Musa Faki Mahamat je pozval mednarodno skupnost k delovanju, Izrael pa zaradi napada na bolnišnico obtožil vojnih zločinov.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi je danes v Iranu razglasil dan žalovanja in opozoril, da se bo zaradi "izraelsko-ameriških bomb", ki so padle na bolnišnico v Gazi, svet obrnil proti Izraelu in njegovi zaveznici ZDA.

Tudi palestinski predsednik Mahmud Abas je razglasil tridnevno žalovanje ter odpovedal za danes načrtovano srečanje z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. Ta je izrazil jezo in globoko pretresenost ob napadu, ki je zahteval "strašno izgubo življenj". Dodal je, da je takoj po vesti o napadu govoril z jordanskim kraljem Abdullahom II. in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, s katerim se bo danes srečal v Izraelu.

Mednarodni odbor Rdečega križa je izpostavil, da bi morale biti bolnišnice "zatočišča za ohranjanje človeških življenj, ne pa prizorišča smrti in uničenja".

Skrajno palestinsko gibanje Hamas, ki nadzira območje Gaze, je sicer za napad obtožilo Izrael, ta pa krivdo zvrača na Islamski džihad, še eno islamistično skupino na območju Gaze. Tudi to je zanikalo vpletenost, za napad pa obtožilo Izrael.

H1u1zY5loFg