Protesti v več državah / Po napadu na bolnišnico v Gazi

Protestniki so jezo nad napadom, za katerega krivijo Izrael, med drugim izražali v Amanu, Istanbulu, Tunisu, Bejrutu in Teheranu

V več muslimanskih in drugih državah, zlasti na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike, so v torek po napadu na bolnišnico v mestu Gaza, v katerem je umrlo več sto ljudi, izbruhnili protesti. Protestniki so jezo nad napadom, za katerega krivijo Izrael, med drugim izražali v Amanu, Istanbulu, Tunisu, Bejrutu in Teheranu.

Palestinci so ulice več mest na Zahodnem bregu preplavili že kmalu po napadu, za katerega je palestinsko gibanje Hamas okrivilo Izrael, ta pa krivdo zvrača na Islamski džihad, še eno islamistično skupino na območju Gaze. Protestniki so metali kamne in vzklikali gesla proti palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu. Varnostne sile so množico razgnale s solzivcem in šok granatami.

V jordanskem Amanu so protestniki skušali napasti izraelsko veleposlaništvo, od koder pa naj bi jih po navedbah jordanskih varnostnih sil pregnali.

Številni ljudje so se v torek zvečer zbrali tudi pred izraelskim konzulatom v Istanbulu, kjer so mahali s palestinskimi zastavami in vzklikali "Dol z Izraelom". Policija je območje ščitila z velikim številom pripadnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Tunisu se je več sto ljudi zbralo pred francoskim veleposlaništvom, o shodu na stotine ljudi poročajo tudi iz Bagdada v Iraku in iz iranskega Teherana, kjer je vlada razglasila dan žalovanja. Protesti so potekali še v Tripoliju in več drugih libijskih mestih.

V libanonski prestolnici Bejrut so jezni protestniki v bližini ameriškega veleposlaništva zanetili velik ogenj, v veleposlaništvo Francije pa metali kamne. Stotine podpornikov gibanja Hezbolah, ki je ljudi pozval, naj na ulicah izrazijo jezo, je zahtevalo bombardiranje Tel Aviva. Policija naj bi proti zbranim uporabila solzivec.

Ogorčenje zaradi napada na bolnišnico je sprožilo proteste tudi v nekaterih drugih državah, med drugim v New Yorku, kjer je v torek skorajda prišlo do spopadov med več sto podporniki Izraela in podobnega števila podpornikov Palestincev v parku Washington Square.

muSD5pryThM

NzS2_7x8wsc

iKPzSW69uAw