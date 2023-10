Rusija in Kitajska / »Zaupanje med državama se nenehno poglablja«

V Pekingu sešla voditelja Kitajske in Rusije, Xi Jinping in Vladimir Putin. Xi je Putina pozval k skupnim prizadevanjem Moskve in Pekinga za "zaščito mednarodne poštenosti" in "pravičnosti".

Ob robu vrha Pas in pot sta se danes v Pekingu sešla voditelja Kitajske in Rusije, Xi Jinping in Vladimir Putin. Xi je poudaril, da se odnosi med državama poglabljajo, ter Putina pozval k skupnim prizadevanjem Moskve in Pekinga za "zaščito mednarodne poštenosti" in "pravičnosti", poročanje kitajskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Xi je pohvalil odnose med državama in poudaril, da se "politično vzajemno zaupanje med državama nenehno poglablja", je poročala državna tiskovna agencija Xinhua.

"Državi ohranjata tesno in učinkovito strateško usklajevanje, obseg dvostranske trgovine pa je dosegel zgodovinsko visoko raven in napreduje proti cilju 200 milijard ameriških dolarjev, ki sta si ga zastavili obe strani," je dejal Xi.

Voditelja sta se v zadnjih desetih letih srečala "42-krat ter razvila dobre delovne odnose in globoko prijateljstvo", je poudaril kitajski predsednik, ki je opozoril, da bo prihodnje leto minilo 75 let od vzpostavitve odnosov med državama.

Putin in Xi sta se srečala ob zaključku otvoritvenih slovesnosti vrha Pas in pot, na katerem v Pekingu sodelujejo predstavniki več kot 130 držav. Pobuda je ambiciozen načrt Kitajske o velikih investicijah v infrastrukturo, s katerimi bi se izboljšale prometne povezave znotraj Azije ter med Azijo in Evropo.

Putin, ki je na svojem prvem potovanju na Kitajskem od ruske invazije na Ukrajino februarja lani, je govoril ob odprtju vrha in pohvalil kitajsko "novo svilno pot" kot uspešen projekt, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Putin je v torek pristal v Pekingu s številčno delegacijo visokih uradnikov, vključno z dvema podpredsednikoma vlade ter več ministri. To je ena njegovih prvih poti v tujino, potem ko je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo nalog za njegovo prijetje zaradi suma nezakonite deportacije več tisoč ukrajinskih otrok z okupiranih območij. Kitajska sicer ni podpisnica Rimskega statuta tega sodišča.

Putin je udeležbo na vrhu v Pekingu izkoristil za srečanje z najmanj devetimi tujimi voditelji, med drugim tudi voditelji Tajske, Vietnama, Pakistana in Madžarske, poroča britanski BBC.

