Biden v Izraelu / »Glede na to, kar sem videl, se zdi, da je to storila druga ekipa in ne vi«

Ameriški predsednik Joe Biden je med obiskom v Tel Avivu podprl navedbe Izraela o odgovornosti palestinskih skrajnežev za torkov krvavi napad na bolnišnico v Gazi, rekoč da kaže na to, da je zanj odgovorna "druga stran". Njegov gostitelj, izraelski premier Benjamin Netanjahu, se mu je zahvalil za ameriško neomajno podporo v vojni s Hamasom.

Biden je na novinarski konferenci z Netanjahujem izrazil obžalovanje in razburjenje nad smrtonosnim incidentom, za katerega v Tel Avivu krivijo oboroženo palestinsko skupino Islamski džihad, poročajo tuje tiskovne agencije.

V zvezi z napadom na bolnišnico v Gazi, ki je sinoči zahteval več sto življenj, je Biden zadržano podprl navedbe izraelske vojske. "Glede na to, kar sem videl, se zdi, da je to storila druga ekipa in ne vi. Vendar je veliko ljudi, ki niso prepričani, zato moramo premagati veliko stvari," je dodal predsednik ZDA, ki je na prvem obisku v Izraelu od vnovične eskalacije vojne med Izraelci in Palestinci.

Odgovornost za raketni napad na bolnišnico v Gazi je tamkajšnje ministrstvo za zdravje sprva pripisalo izraelskih silam, ki od 7. oktobra oblegajo enklavo. Izraelska vojska medtem trdi, da ima dokaze, da je bolnišnico zadela raketa Islamskega džihada, ki je zašla.

Netanjahu se je na konferenci, po kateri z Bidnom nista odgovarjala na morebitna vprašanja medijev, še enkrat zahvalil ZDA za podporo in še enkrat izrazil zgražanje nad zločini palestinske organizacije Hamas.

