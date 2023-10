ZDA napovedale omilitev sankcij proti Venezueli

ZDA bodo za obdobje šestih mesecev omilile sankcije na uvoz nafte in plina

ZDA so v sredo napovedale, da bodo omilile nekatere sankcije proti Venezueli, potem ko sta tamkajšnja vlada in opozicija dosegli dogovor o izvedbi predsedniških volitev prihodnje leto. V Caracasu pa je v sredo pristalo letalo s 130 venezuelskimi migranti, ki so jih po nedavnem dogovoru obeh vlad izgnale ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA bodo za obdobje šestih mesecev omilile sankcije na uvoz nafte in plina. Washington je pri tem izrazil pričakovanje, da bodo na volitvah v Venezueli, o katerih sta se vlada in opozicija v torek dogovorili na pogajanjih na Barbadosu pod okriljem Norveške, lahko kandidirali vsi kandidati, v nasprotnem primeru pa bi lahko ZDA razveljavile svojo odločitev.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je napoved o omilitvi sankcij že pozdravil. "Obrnimo stran, ponovno zgradimo odnos spoštovanja, sodelovanja (...) to je moje sporočilo oblastem in vladi ZDA," je dejal.

Čeprav ZDA uradno ne priznavajo vlade Nicolasa Madure, so se z njo pred kratkim dogovorile o deportacijah nezakonitih migrantov iz Venezuele. V to državo se je tako v sredo vrnilo prvih 130 migrantov, ki so jih ZDA deportirale s posebnim letalom. Doslej so jih pošiljali nazaj z navadnimi potniškimi leti skupaj z običajnimi potniki.

"Na letalu so tisti, ki so pred kratkim nezakonito vstopili v ZDA in tisti, ki so tu že dlje časa in so zagrešili kazniva dejanja. To je prvi tak polet in v naslednjih dneh in tednih jih bo še več," je novinarjem v Teksasu povedal uradnik ameriške Službe za carine in priseljevanje Corey Price.

Predsednik ZDA Joe Biden je pod velikim pritiskom republikancev zaradi naraščanja nezakonitih vstopov v ZDA, prihodnje leto pa bodo v ZDA predsedniške volitve. Biden se je zato med drugim odločil celo za nadaljevanje gradnje zidu na meji z Mehiko ter deportacije določenih priseljencev, ki niso upoštevali pravil za vstop.

Po drugi strani pa je Bidnova vlada pred kratkim zagotovila zaščito pred izgonom 472.000 Venezuelcem in jim odprla pot do legalizacije statusa.