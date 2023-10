Združeni narodi / »Začeti moramo z veliko pošiljko tovornjakov v Gazo«

Po oceni Združenih narodov (ZN) Gaza potrebuje sto tovornjakov humanitarne pomoči na dan

Območje Gaze potrebuje ogromno količino humanitarne pomoči, je v sredo opozoril koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths in ocenil, da potreba po pomoči znaša približno sto tovornjakov na dan.

"Začeti moramo z veliko pošiljko tovornjakov v Gazo in jih nato povečati na sto na dan. Tako je bilo včasih, ko je program pomoči prihajal v Gazo," je za CNN Europe povedal Griffiths.

"Z vsemi stranmi smo se podrobno pogajali, da bi dosegli dogovor o tem, kako točno bi deloval program pomoči za južno Gazo. Prvič, imeti moramo zagotovilo, da bomo lahko vsak dan načrtno, ponavljajoče se in zanesljivo vstopali v velikem obsegu. Drugič, omogočeno nam mora biti, da lahko varno dosežemo ljudi," je pojasnil.

Ponovil je, da mednarodno humanitarno pravo obstaja z razlogom. "Od ljudi zahteva, da se sami odločijo, kje bodo na varnem, od vseh nas zahteva, da zagotovimo to varnost, od humanitarne skupnosti pa, da zagotovi pomoč ljudem na teh krajih," je še dodal.

"Z vsemi stranmi smo se podrobno pogajali, da bi dosegli dogovor o tem, kako točno bi deloval program pomoči za južno Gazo. Prvič, imeti moramo zagotovilo, da bomo lahko vsak dan načrtno, ponavljajoče se in zanesljivo vstopali v velikem obsegu. Drugič, omogočeno nam mora biti, da lahko varno dosežemo ljudi."



Martin Griffiths,

koordinator ZN za nujno pomoč

Njegove izjave sicer prihajajo potem, ko je ameriški predsednik Joe Biden v sredo zvečer povedal, da sta se z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem dogovorila, da bo Egipt dovolil vstop 20 tovornjakom s humanitarno pomočjo v Gazo. To je potrdila tudi egiptovska vlada.

"Sisi si zasluži pohvalo, ker je bil povsem kooperativen tako kot Netanjahu," je dejal Biden in razložil, da je sedaj vse odvisno od skrajnega palestinskega gibanja Hamas. "Če Hamas zapleni pomoč ali je ne spusti skozi, potem se bo to končalo," je dejal. Pomoč naj bi v Gazo prispela najkasneje v petek, ker je treba najprej popraviti cesto, je dodal.

Urad izraelskega premierja Netanjahuja je že prej potrdil, da po prošnji Bidna ne bodo ovirali dostave hrane, zdravil in vode iz Egipta, dokler bo humanitarna pomoč omejena na civiliste v južnem delu Gaze in ne bo prišla do pripadnikov Hamasa.

"Če Hamas zapleni pomoč ali je ne spusti skozi, potem se bo to končalo."



Joe Biden,

predsednik ZDA

Izrael je blokiral Gazo kmalu po tistem, ko so pripadniki Hamasa 7. oktobra izvedeli smrtonosne napade po Izraelu. V pričakovanju ofenzive na Gazo je Izrael med zračnimi napadi prebivalcem severnega dela enklave naročil, naj se umaknejo na jug. Številni so se, vendar meja z Egiptom ostaja zaprta, v Gazi pa primanjkuje hrane, vode, zdravil in drugih potrebščin. Več ton humanitarne pomoči tako za zdaj še vedno ne more prečkati mejnega prehoda Rafa.

Rusija je medtem danes sporočila, da je v Egipt poslala 27 ton humanitarne pomoči za civiliste na območju Gaze. "Posebno letalo je vzletelo z letališča Ramenskoje blizu Moskve proti El Arishu v Egiptu. Ruska humanitarna pomoč bo predana egiptovskemu Rdečemu polmesecu, ki jo bo poslal na območje Gaze," so sporočili v Moskvi. Pomoč sicer vključuje pšenico, sladkor, riž in testenine.

rva0zzPpVzc

bmSbMY0-R2k