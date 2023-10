Vse več Američanov zavrača demokracijo

Prebivalci ZDA so pripravljeni poskusiti druge politične sisteme

Naraščajoči delež Američanov zavrača demokratično politično ureditev in so pripravljeni poskusiti druge politične sisteme, med drugim ugotavlja zadnja raziskava Centra za politiko pri ameriški univerzi Virginia. Hkrati je med ameriškimi volivci vse več takšnih, ki verjame, da je nasilje proti političnim nasprotnikom sprejemljivo.

Raziskovalci so s pomočjo ankete ugotovili, da 31 odstotkov podpornikov bivšega republikanskega predsednika Donalda Trumpa meni, da demokracija ni več vzdržna. Vendar pa enako meni tudi 24 odstotkov podpornikov demokratskega predsednika Joeja Bidna. Namesto tega so pripravljeni poskusiti druge politične sisteme.

Trump in Biden, kandidata dveh osrednjih političnih strank v ZDA na volitvah leta 2020, se bosta najverjetneje znova pomerila v predsedniški tekmi prihodnje leto.

Kar 41 odstotkov Bidnovih podpornikov in 38 odstotkov Trumpovih je na vprašanje, ali je proti političnim nasprotnikom sprejemljivo nasilje, odgovorilo pritrdilno.

30 odstotkov Trumpovih in 25 odstotkov Bidnovih podpornikov meni, da bi v času kriz morali opustiti volitve, 41 odstotkov Trumpovih in 30 odstotkov Bidnovih podpornikov pa bi svoje zvezne države odcepilo od ZDA.

Okoli 47 odstotkov podpornikov Bidna in 35 odstotkov tistih, ki podpirajo Trumpa, meni, da bi morala vlada omejiti izražanje žaljivih ali diskriminatornih stališč.

Izidi ankete so zaskrbljujoči v času, ko Trump še vedno ne priznava poraza na predsedniških volitvah leta 2020, zaupanje v sistem oziroma vlado pa je na dnu.

V pričakovanju naslednjih volitev, ki bodo na sporedu čez dobro leto, so pri univerzi Virginia za to anketo med 25. avgustom in 11. septembrom intervjuvali 2008 registriranih volivcev.