Skoraj zadosten

Zakaj je novi ljubljanski potniški center kljub izjemnemu napredku glede na obstoječe stanje že zdaj največji problem prihodnjega razvoja sodobnega prometa v Sloveniji

Upodobitev načrtov za prenovljeni podhod med Masarykovo in Vilharjevo cesto s poudarkom na dostopnosti za kolesarje.

© Vizualizacija: SADAR + VUGA

Načrti za novi Potniški center Ljubljana, ki naj bi bil zgrajen že do konca leta 2025 in je največji projekt v prestolnici, so se znašli pod kritičnim drobnogledom strokovnjakov, ki opozarjajo, da bo zaradi nepovezanosti z mestnim prometom potniški center težko polno zaživel in omilil problem gneče na cestah. To pa ni le problem glavnega mesta, temveč celotne Slovenije in njene dolgoročne strategije javnega prometa.