Šarčeva resničnostna bizarka

Aktualni razpis obrambnega ministrstva za dva milijona evrov je nedopusten, nesmiselna pojasnila ministra Šarca pa kažejo na zlorabo javnega denarja

Če se od 4. avgusta vlada in vsa ministrstva prioritetno ukvarjajo z zgodovinskimi poplavami in zlasti s tem, kje najti in komu vzeti denar za sanacijo škode – strošek je ocenjen na rekordnih 9,9 milijarde evrov –, se na obrambnem ministrstvu vzporedno precej ukvarjajo z resničnostnim šovom. Zdaj je že znano: ministrstvo Marjana Šarca je konec avgusta naročilo izdelavo dokumentarne promocijske serije o slovenski vojski Vojak v akciji, za katero je pripravljeno odšteti kar dva milijona evrov. Ne le da gre za ekscesno porabo denarja v času, ko vlada napoveduje realno znižanje socialnih transferjev – odpira se še vrsta drugih vprašanj, zlasti o transparentnosti in namenu samega razpisa, vlogi ministra Marjana Šarca in njegovega kontroverznega državnega sekretarja Damirja Črnčeca.