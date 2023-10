Šovinizem in predsednica

Predsednica Nataša Pirc Musar je imela govor na zaključni slovesnosti konference, ki jo pripravlja Matjaž Gams

Nataša Pirc Musar na konferenci o informacijski družbi

© Anže Malovrh, STA

Trinajstega oktobra se je predsednica republike Nataša Pirc Musar udeležila zaključne slovesnosti 26. mednarodne konference Informacijska družba na Institutu Jožef Stefan in na njej imela slavnostni govor. Glavni organizator konference, ki »omogoča raziskovalcem, da predstavijo svoje najnovejše raziskave in odkritja z različnih področij informacijske družbe«, je Odsek za inteligentne sisteme na tem inštitutu, katerega vodja je že leta Matjaž Gams, ki je javnost večkrat razburil s spornimi izjavami in mnenji.

Julija letos je v oddaji Intervju na prvem programu TV Slovenija rekel, da je po njegovem mnenju »Hitler hotel dobro človeški civilizaciji«, le da je bil »efekt negativen«. Leta 2018, ko je bil še državni svetnik, je v spornem nastopu na posvetu Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda krivdo za nizko rodnost pripisal liberalizaciji žensk, kontracepciji, splavu, izobraževanju žensk, ženskim pravicam itd., obregnil se je tudi ob »poveličevanje homoseksualnosti« in prepoved fizičnega kaznovanja. Takrat se je Institut Jožef Stefan distanciral od njegovih mnenj.

Poleg tega je strokovno združenje, odgovorno za omenjeno konferenco Informacijska družba, leta 2021 poskrbelo za manjši škandal, ko je informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik podelilo informacijsko limono, nagrado za »neizjemen dosežek«, kar je med drugim kritizirala tudi Pravna mreža za varstvo demokracije.

Skratka, zanimalo nas je, zakaj se je predsednica, ki s pojavitvijo na prireditvah tem zagotovo doda legitimnost, udeležila slovesnosti na konferenci, katere organizator je sicer strokovnjak na svojem področju, a človek s spornimi, nazadnjaškimi in šovinističnimi mnenji, ki jih večkrat tudi javno izraža.

Iz urada predsednice republike so odgovorili: »Najprej naj poudarimo, da se predsednica republike s stališči dr. Gamsa nikakor ne strinja. To je jasno razvidno tako iz javnih nastopov skozi njeno celotno profesionalno kariero, kot tudi v vlogi predsednice republike. Njena udeležba na konferenci ni v ničemer povezana z dr. Gamsom. Predsednico republike je na konferenco povabila dekanja Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani dr. Mojca Ciglarič, že med udeležbo predsednice na Poletni šoli o umetni inteligenci, ki je na Fakulteti za računalništvo in informatiko potekala med 24. in 28. julijem letos. V času dogovarjanja in priprav na udeležbo predsednice na konferenci Urad predsednice Republike Slovenije ni imel z dr. Gamsom nobenega stika, komunicirali smo zgolj z direktorjem IJS in dekanjo FRI.«

Pri tem so dodali, da je predsednica »z udeležbo podprla slovensko znanost in izpostavila pomen izobraževanja na področju modernih informacijskih tehnologij. Varna uporaba umetne inteligence v družbi je namreč trenutno eden večjih globalnih izzivov, ki mu predsednica kot strokovnjakinja s področja informacijskega prava, posveča posebno pozornost.«

Vse to je morda res, a zapišimo še enkrat. Stališča Matjaža Gamsa so znana. Zanje se ni nikoli opravičil, prav tako jih ni spremenil. Če se je predsednica že odločila, da na tej konferenci podpre slovensko znanost, bi bilo seveda primerno, da bi kje, pa četudi diplomatsko, med vrsticami, povedala, kaj vse je narobe z mnenji, ki jih zagovarja Matjaž Gams.