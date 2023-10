Terorizem v Sloveniji?

Janša in Hojs podpornike Palestine označujeta za teroriste

Janšev tvit

© X / Twitter

Podobno kot drugod po Evropi naj bi bil včeraj, 19. oktobra (tako je bilo napovedano), tudi v slovenski prestolnici potekal shod v podporo Palestini. Še pred tem sta se na platformi X, prej znani kot Twitter, oglasila prvak stranke SDS Janez Janša in bivši notranji minister Aleš Hojs.

Prvi je nekaj dni prej delil poziv nekega drugega uporabnika, pravnika Mihe Pogačnika, naj ljudje udeležence shoda fotografirajo, nato pa fotografije pošljejo na ameriško veleposlaništvo, saj bodo potem protestniki »bolj malo potovali po svetu«. Jasno: namigoval je, da so vsi, ki se bodo udeležili shoda, teroristi. Janša je k objavi dopisal: »Praktična ideja, kako pomagati zaustavljati terorizem v Sloveniji. Delite naprej!«

Pozivu se je nato pridružil še Hojs. In si dovolil korak dlje. Spomnil je na teroristični napad v Münchnu, ki se je zgodil med poletnimi olimpijskimi igrami leta 1972, ko je skupina osmih teroristov palestinske teroristične organizacije Črni september napadla, ugrabila in ubila 11 izraelskih športnikov, udeležencev iger. Kot povračilni ukrep je Izrael nato izpeljal operacijo, pri kateri so sodelovali Mosad in izraelske specialne enote, in pobil več ljudi, ki so bili udeleženi pri izvedbi napada.

Tvit Aleša Hojsa

© X / Twitter

»V mesecih in letih po terorističnem napadu na izraelske športnike, udeležence olimpijskih iger v Münchnu leta 1972, je Mosad likvidiral vse, ki so sodelovali v organizaciji in izvedbi napada. Tudi tokrat, po terorju Hamasa nad nedolžnimi civilisti, bo tako,« je zapisal Hojs. In dodal: »Fotografirajte četrtkov protest.«

Kaj je hotel bivši minister s tem pravzaprav povedati? Ne le da so bili vsi udeleženci včerajšnjega shoda teroristi, pač pa da bo tudi njih, kot napadalce leta 1972, doletela »roka pravice«? To so res nevarne besede, a žal v SDS s takšno retoriko že dolgo ne presenečajo več. »Njihova retorika se radikalizira,« opaža filozof dr. Boris Vezjak. »Vidimo lahko, da išče vedno močnejše označevalce, ki so nabiti z negativnimi emocijami strahu in sovraštva. In terorizem je zagotovo takšen.«

Ne zgolj udeleženci včerajšnjega shoda, v retoriki SDS so najmanj podporniki terorizma postali že tako rekoč vsi njeni politični nasprotniki – naj bo to vlada z Levico na čelu, svet RTV Slovenija ali pa nevladne organizacije. »Pri vsem skupaj gre za nevarno diskreditacijsko retoriko, ki igra na čustva volivcev in jih poziva, da bi morali prijeti za orožje – in se braniti. Gre za hujskaštvo, podobno tistemu, s katerim Janša poziva k državljanski vojni,« se boji Vezjak.