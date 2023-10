Shod za Palestino v Ljubljani / »Koliko nas še mora umreti, da bodo naša življenja kaj vredna?«

Udeleženci so zahtevali svobodo za Palestince in konec izraelske agresije

© Janez Zalaznik

Okoli tisoč ljudi se je na Trgu republike v Ljubljani danes zbralo na shodu za Palestino, na katerem so zahtevali končanje vojaških operacij Izraela na območju Gaze, svobodo za Palestince ter slovensko priznanje Palestine kot države.

»Gaza je na robu izbrisa«, je sporočil organizator današnjega shoda, Gibanje za pravice Palestincev. »Je pod nenehnim bombardiranjem. Izrael namenoma cilja domove, tržnice, šole, bolnišnice in ostalo civilno infrastrukturo, Palestince in Palestinke je javno označil za »človeške živali«. Pitne vode ni več. Včeraj je Izrael bombardiral bolnico, v kateri je umrlo 500 oseb. Smo priča genocidu.«

© Janez Zalaznik

Opozorili so tudi, da je mednarodna skupnost ob napadih Hamasa na Izrael le temu izrekla »neomajno podporo«, ni pa storila enako za Palestince, ki že desetletja trpijo zaradi izraelskih kolektivnih kaznovanj. »Vsaka človeška žrtev je preveč, ne glede na to, ali je palestinska ali izraelska. A ne smemo pozabiti, da se nasilje ni pričelo z napadi na Izrael, temveč temelji na izraelski politiki apartheida in okupacije, ki je v 75. letih palestinsko prebivalstvo pripeljala na rob uničenja«, so še dodali.

Na shodu, ki ga ni zmotil niti dež, so se zvrstili govorniki, ki so, nekateri tudi iz lastnih izkušenj, opisali, kako brutalen je sistem apartheida, ki vlada Izraelu in Palestini že desetletja. Haras, ki prihaja iz Gaze, je dejal, da »je izraelska vojska v zadnjih 12 dneh ubila več kot 3700 Palestincev, 70 odstotkov od tega je otrok in žensk. Trpimo že od leta 1948, ko je bil Izrael ustvarjen s pomočjo Evrope, ki je govorila, da se zavzema za človekove pravice in ZDA, ki je govorila, da se zavzema za svobodo.« »Koliko nas še mora umreti, da bodo naša življenja tem ljudem kaj vredna?«, se je vprašal Haras. »Ne rabiš biti musliman, Arabec. Moraš biti le človek, da razumeš, da je to, kar se dogaja, genocid.«

© Janez Zalaznik

Slovenka palestinskih korenin, ki je konec avgusta obiskala Zahodni breg, je opisala, kako tamkajšnji prebivalci že živijo pod popolno kontrolo Izraela. Nadzira njihov dostop do vode, kmetijskih zemljišč, po katerih ulicah lahko hodiš in po katerih ne, onemogoča vzpostavitev javnega zdravstva in šolstva. »Za to je odgovorna kolonialna in imperialistična politika, ki so jo skozi 20. in 21. stoletje izvajale zahodne velesile na Bližnjem vzhodu…. Danes pod taktirko ZDA zahod aktivno podpira izraelsko kolonizacijo in okupacijo. ZDA so le v letu 2022 Izraelu namenile več kot 3 milijarde dolarjev vojaške pomoči:«

Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice Palestincev poudarja, da »danes nismo tukaj za to, da bi kakorkoli opravičevali ali podpirali grozljiv napad na prebivalce Izraela, vemo, da je vsaka žrtev preveč, pa naj bo to izraelska ali palestinska. Smo pa tukaj zato, ker vidimo, da so za politični svet palestinske žrtve nepomembne«.

© Janez Zalaznik

Shoda se je udeležila tudi podpredsednica Državnega zbora iz vrst Levice, Nataša Sukič, ki je prišla, »ker sem globoko pretresena nad masakrom v Gazi, ki je nepojmljiv in nedopusten.« Izrazila je še, da je pozicija Levice jasna, in sicer, da se zavzema za priznanje Palestine in meni, da je to nujna stvar, če upamo, da se situacija na Bližnjem vzhodu kdaj v prihodnosti reši.

LL2TfArRPIo