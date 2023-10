Šola v času »jaz vrednot«

Geslo, ki opredeljuje namembnost šole, je, da ta otroke in mlade pripravlja za življenje v prihodnosti. Seveda je v tem reku veliko nepredvidljivega, zlasti v sedanjem naglo se spreminjajočem svetu, za katerega je težko predvideti, kakšen bo čez 20 let. Pa poglejmo, za kaj je šola pripravljala učence v bližnji zgodovini, ki jo pomnim s svojimi 88 leti. V mojem šolanju pred drugo svetovno vojno je bilo pomembno, da so te v prvih razredih osnovne šole naučili branja, lepopisja, računanja, molitvic, deklice ročnega dela, glede vrlin pa pridnosti, ubogljivosti in ponižnosti. Potem sem se šolala v socializmu, v katerem me je šola vzgajala za domoljubnost, tovarištvo, solidarnost, kolektivizem v odsotnosti individualizma in tega, čemur danes pravimo subjektivizem. Potem je prišel kapitalizem in z njim neoliberalizem, v katerem je šola pripravljala otroke na tekmo za lastno uspešnost in napredovanje, za lastno promocijo, za asertivnost, vse to – kot se danes reče v kulinariki – na posteljici »jaz vrednot« in ob zanemarjanju interesov nebližnjih drugih in skupnosti. V zadnjem desetletju je postalo pomembno, da te šola pripravi na digitalni svet, danes na svet umetne inteligence. Šola je pač vpeta v družbeno dogajanje in deluje bolj ali manj skladno z njim in s prevladujočimi družbenimi interesi in tokovi.