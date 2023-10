Vodilno izraelsko-palestinsko igralko obtožili spodbujanja terorizma

Maisa Abdel Hadi se sooča z obtožbami, ki vključujejo tudi obtožbo spodbujanja terorizma, zaradi svojih objav na družbenih omrežjih

Vodilna izraelska-palestinska igralka Maisa Abdel Hadi se sooča z obtožbami, ki vključujejo tudi obtožbo spodbujanja terorizma, zaradi svojih objav na družbenih omrežjih, v katerih naj bi izrazila podporo Hamasovemu napadu na Izrael 7. oktobra, so v nedeljo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili izraelski pravosodni organi.

S 27.000 sledilci na Instagramu bi lahko njene "zgodbe", v katerih je izrazila sočutje, spodbudo in podporo terorističnim dejanjem, v danih okoliščinah povzročile teroristično dejanje, so utemeljili na izraelskem pravosodnem ministrstvu. Kot so še dodali, je igralka obtožena tudi "identifikacije s teroristično skupino".

37-letna Maisa Abdel Hadi je doslej zaigrala v več serijah, filmih in gledaliških igrah. V začetku meseca so jo že za kratek čas aretirali, ko je na družbenih omrežjih objavila fotografijo starejše Izraelke, ki je med talci, ki jih je ugrabil Hamas, ter ob fotografiji zapisala: "Ta gospa se podaja na pustolovščino svojega življenja." Zapis je pospremila s smeškoti.

Abdel Hadi je v povezavi z moškim, ki je ugrabil starejšo žensko, tudi še zapisala, "naša mladina je dobra". Kasneje je še isti dan objavila tudi fotografijo buldožerja, ki je med napadom Hamasa prebil ograjo med Gazo in Izraelom.

"Gremo v berlinskem slogu," je pripisala in se tako navezala na padec Berlinskega zidu leta 1989.

Poleg tega je igralka prijatelje v skupini na WhatsAppu tudi vprašala, ali so "slišali dobre novice" o napadu, preden je nato zapisala še podrobnosti o napadu Hamasa na jug Izraela in ugrabitvi talcev.

Po podatkih izraelskih uradnikov je bilo v napadu Hamasa ubitih najmanj 1400 ljudi, večinoma civilistov, okoli 230 talcev pa je Hamas odpeljal v Gazo.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi, ki ga vodi Hamas, je bilo v izraelskih povračilnih napadih na Gazo doslej ubitih več kot 8000 ljudi.

r_TaE8utog0