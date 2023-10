Izrael nadaljuje napade na Gazo

Vojska je sporočila, da so ubili več deset pripadnikov Hamasa in samo v nedeljo zadeli 600 tarč

Potem ko je Izrael konec tedna v Gazi po zračni sprožil kopensko ofenzivo, se danes nadaljujejo intenzivni spopadi izraelske vojske s skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Vojska je sporočila, da so ubili več deset pripadnikov Hamasa in samo v nedeljo zadeli 600 tarč. Ukaz za evakuacijo je po navedbah ZN prejelo vseh deset bolnišnic na severu Gaze.

Tudi vojaško krilo Hamasa, brigade Ezedin al Kasam, je na Telegramu zatrdilo, da so se na več lokacijah na severozahodu enklave v noči na danes že tretjo noč nadaljevali intenzivni spopadi med pripadniki gibanja in izraelsko vojsko, potem ko je ta okrepila in razširila kopensko operacijo z dodatnimi vojaki in tanki. Izraelska vojska je še sporočila, da je v soboto zadela okoli 450, v nedeljo pa 600 tarč, povezanih s Hamasom, poroča britanski BBC.

Tarče napadov so bili predvsem predori, skladišča orožja, več deset izstrelišč protitankovskih raket ter skrivališča in baze Hamasa. Ameriška televizija CNN je medtem na podlagi lastnih letalskih posnetkov poročala, da je izraelska vojska v spopadih v Gazi napredovala za približno tri kilometre.

Izraelski tanki so po navedbah prič danes dosegli četrt Zajtun na obrobju mesta Gaza in blokirali pomembno cesto, ki povezuje sever in jug palestinske enklave. "Blokirajo cesto Salahedin in streljajo na vsa vozila, ki se poskušajo peljati po njej," je povedal eden od prebivalcev Gaze. Izrael sicer za zdaj še ni pojasnil, kje točno se nahajajo njegove sile v Gazi.

Tiskovni predstavnik izraelskih sil je civiliste na območju Gaze ponovno pozval k evakuaciji na jug. Po podatkih ZN je vseh deset bolnišnic na severu Gaze prejelo ukaze za evakuacijo, kljub temu, da je v njih našlo zatočišče na tisoče bolnikov in približno 117.000 razseljenih oseb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Palestinski Rdeči polmesec opozarja, da se danes nadaljujejo izraelski napadi v bližini bolnišnice Al Kuds v mestu Gaza, v katero naj bi se sicer zateklo približno 55.000 ljudi.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je ponovil, da so pozivi k evakuaciji bolnišnice Al Kuds zelo zaskrbljujoči. "Nemogoče je evakuirati bolnišnice polne bolnikov ne da bi ogrozili njihova življenja," je zapisal na omrežju X.

Nekdanji vodja izraelske vojaške obveščevalne službe Amos Jadlin je ocenil, da se izraelski vojski v Gazi obetajo dolgi in intenzivni spopadi. "To ne bo blitzkrieg ali šestdnevna vojna. Vojska bo morala napredovati korak za korakom, saj bodo vojaki poskušali ubiti čim več teroristov Hamasa in se pri tem izogniti civilnim žrtvam," je dejal.

Ob tem je opozoril, da imajo pripadniki Hamasa obsežen sistem podzemnih bunkerjev in predorov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na zasedenem Zahodnem bregu je izraelska vojska danes izvedla racijo v mestu Dženin, v kateri so bili ubiti štirje Palestinci, so sporočile oblasti v Ramali. Izrael je operacije v več palestinskih krajih in begunskih taboriščih izvedel tudi v nedeljo. Takrat je bilo po podatkih palestinskih oblasti v spopadih ubitih najmanj pet Palestincev.

Izraelska policija je medtem sporočila, da je danes v vzhodnem Jeruzalemu Palestinec z nožem zabodel policista in ga huje poškodoval. "Terorist oborožen z nožem je prišel na bencinsko črpalko in zabodel policista," je sporočila policija in dodala, da so napadalca na kraju dogodka ubili.

Palestinsko ministrstvo za zdravje navaja, da je bilo na Zahodnem bregu od 7. oktobra ubitih skoraj 120 Palestincev, več kot 1030 pa aretiranih in obtoženih sodelovanja v terorističnih dejavnostih.

Izrael vojaške operacije na območju Gaze izvaja v odgovor na napade Hamasa na Izrael 7. oktobra, v katerih je umrlo najmanj 1400 ljudi, okoli 239 pa so jih po zadnjih podatkih zajeli za talce. V izraelskih vojaških operacijah je bilo po najnovejših podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi ubitih najmanj 8306 Palestincev, od tega najmanj 3457 otrok.

Hamas je doslej izpustil štiri talce in ponudil, da jih bo izpustil še več v zameno za izpustitev Palestincev, ki so pridržani v Izraelu. Prav tako gibanje trdi, da je bilo v izraelskih napadih na Gazo ubitih skoraj 50 talcev.

