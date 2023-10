»Izrael pričakuje, da bo Rusija zaščitila Izraelce in Jude«

Izraelske oblasti so Moskvo pozvale k zaščiti izraelskih državljanov in Judov v Rusiji

Izraelske oblasti so v nedeljo Moskvo pozvale k zaščiti izraelskih državljanov in judov v Rusiji. Poziv so objavile nekaj ur potem, ko je množica v ruski republiki Dagestan vdrla na letališče, na katerem je pristalo letalo iz Tel Aviva. Policija je letališče že zavarovala, pri tem pa po navedbah Moskve aretirala 60 protestnikov.

"Izrael pričakuje, da bodo ruski pravni organi zaščitili blaginjo vseh izraelskih državljanov in judov, kjer koli se nahajajo, ter da bodo odločno ukrepali proti izgrednikom in spodbujanju nasilja proti judom in Izraelcem," sta v skupni izjavi zapisala urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in izraelsko zunanje ministrstvo.

Ob tem sta dodala, da vlada še naprej spremlja razmere v Dagestanu, izraelski veleposlanik v Rusiji Aleksander Ben Zvi pa sodeluje z ruskimi oblastmi, da bi zagotovil varnost judov in Izraelcev na tem območju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V večinsko muslimanskem Dagestanu je množica v nedeljo vdrla na letališče v Mahačkali, potem ko so se razširile govorice, da na letališče prihaja letalo iz Izraela. Posnetki objavljeni na družbenih omrežjih prikazujejo več deset protestnikov, med katerimi so mnogi vzklikali Alah je velik. Ti so vdrli na letališče, nekateri pa celo na vzletno-pristajalno stezo.

Letalo iz Tel Aviva je sicer na letališču v Mahačkali pristalo ob 18. uri po srednjeevropskem času, šlo pa naj bi za tranzitni let. Le dve uri po pristanku je namreč letalo poletelo proti Moskvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju ruskih medijev je letališče sedaj zavarovano, ruska agencija za zračni promet pa je sporočila, da so letališče tudi ponovno odprli.

Policija je po navedbah ruskega notranjega ministrstva identificirala več kot 150 aktivnih udeležencev protestov, 60 njih jih je tudi aretirala. Do vdora na letališče sicer prihaja v času najnovejše zaostritve bližnjevzhodne krize.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes vdor na letališče pripisal zunanjemu vmešavanju. Pojasnil je, da sovražniki izkoriščajo dogajanje na območju Gaze, da bi širili nemire v Rusiji.

Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi se medtem danes sestal s svojimi najvišjimi svetovalci in razpravljal o "poskusih Zahoda, da dogodke na Bližnjem vzhodu izkoristi za razkol ruske družbe", je še dodal Peskov.

Guverner Dagestana Sergej Melikov je na Telegramu obsodil ravnanja protestnikov. "Vsi Dagestanci sočustvujejo z žrtvami in molijo za mir v Palestini. Toda to, kar se je zgodilo na našem letališču, je nezaslišano in bi moralo biti deležno ustrezne ocene organov pregona. To bo tudi storjeno," je dejal.

Patriarh ruske pravoslavne cerkve Kiril pa je vdor na letališče označil za poskus sejanja razdora med ruskimi judi in muslimani, ki so po njegovem mnenju stoletja vzdrževali dobre prijateljske odnose. "Za tiste, ki so načrtovali napade na nedolžne ljudi, ni nobenega moralnega opravičila," je še dodal.

Proteste v Dagestanu je že obsodil Washington. "ZDA odločno obsojajo antisemitske proteste v Dagestanu v Rusiji in nedvoumno podpirajo celotno judovsko skupnost, saj smo priča svetovnemu porastu antisemitizma," je sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše.

Incident je obsodil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je na omrežju X poudaril, da ne gre za osamljen incident. Dodal je, da je to "del razširjene ruske kulture sovraštva do drugih narodov".

