Šarec / »Potrudili se bomo, da se Janša po naslednjih volitvah ne bo vrnil na oblast«

Minister za obrambo Marjan Šarec je med drugim poudaril, da so s serijo oddaj, ki so jo "zbanalizirali na neki resničnostni šov", želeli prikazati, da je Slovenska vojska odprta za vse

Marjan Šarec, minister za obrambo RS

© Borut Krajnc

Minister za obrambo Marjan Šarec je za Reporter med drugim spregovoril o nedavno razveljavljenem razpisu za resničnostno oddajo, s katero bi promovirali vojaški poklic. Poudaril je, da je treba zaposliti okoli 450 vojakov letno. Glede vodenja ministrstva za kmetijstvo pa je prva naloga kadrovska okrepitev, druga pa izplačilo pomoči po poplavah.

Kot je pojasnil Šarec, je pripadnikov stalne sestave SV trenutno približno 6200, skupno število stalne sestave Slovenske vojske (SV) pa je po veljavnem kadrovskem načrtu vlade predvideno pri približno 7000 pripadnikih. Ob dejstvu, da SV zaradi upokojevanja in redne fluktuacije kadra po strokovnih ocenah za redno obnavljanje na letni ravni potrebuje vsaj 300 zaposlitev, "to pomeni, da bi morali v naslednjih petih letih poleg rednega kadrovskega obnavljanja zaposliti na leto še 150 pripadnikov, kar pomeni skupaj 450 zaposlitev na leto, da bi dosegli skupno število približno 7000 pripadnikov stalne sestave", je pojasnil.

Ukrepi, sprejeti v zadnjem letu, že dajejo sadove, "saj smo z 245 novimi zaposlitvami že do sedaj presegli število novih zaposlitev v celem lanskem letu". Med drugim je 26 pripadnikov izkoristilo možnost zaposlitve po zadnji spremembi zakona o službi v Slovenski vojski, s katero so omogočili zaposlitev ljudem, ki še nimajo dokončane srednje šole.

Šarec trdi, da osnovna plača v vojski ni med najnižjimi in da po po raziskavah plača ni osnovni motiv za zaposlitev v SV. Je pa dejstvo, da plače v javni upravi niso konkurenčne gospodarstvu, pravi.

Izpostavil je, da v vojski potrebujejo vse poklice, od kuharjev, logistikov, skladiščnikov do strokovnjakov z najsodobnejšimi znanji, ki lahko upravljajo brezpilotne letalnike. "Slovenska vojska je odprta za vse. To smo želeli prikazati v seriji oddaj, ki so jo zbanalizirali na neki resničnostni šov," je dejal.

Hkrati je spomnil, da nas je samo odpoved nakupa oklepnikov boxer stala dobre štiri milijonov evrov: "Te stroške bomo plačali zgolj zaradi tega, ker je nekdo trmoglavil in ni upošteval poziva bodočega predsednika vlade, naj pogodbe ne podpiše."

Postopki nakupa novih oklepnikov še potekajo. "Vse te stvari pač ne gredo hitro, sam pa zaradi orožarskih poslov ne želim hoditi po sodiščih do konca življenja, zato želim, da so vsi postopki izpeljani zakonito, transparentno in brez posrednikov," je dejal.

Prvo transportno letalo spartan naj bi dobili konec leta, drugega pa naslednje leto, pri čemer Šarec pravi, da bi se s spartanom lahko vozile tudi državne delegacije na poti v tujino. Ladja Ankaran je plovna in v operativni uporabi, ladja Triglav pa je v remontu. Potrebuje še prenovo inštalacij in nadgradnjo oborožitvenih sistemov.

Po razrešitvi ministrice Irene Šinko je Šarec začasno prevzel tudi vodenje kmetijskega resorja, ki ga, kot je dejal, ministrica ni pustila v dobrem stanju, še posebej, ko gre za kadrovsko sliko. "Ne bom komentiral, zakaj so se zgodili vsi ti odhodi ali bolniški staleži. Najprej moramo vzpostaviti ekipo, da bo lahko ministrstvo operativno delovalo, čaka nas izplačilo 3,7 milijona evrov denarja, ki smo ga ali pa ga bomo dobili iz Evrope kot poplačilo škode zaradi poplav," je spomnil.

Želi si, da bi zastavljeni rok 31. december skrajšali, "ker kmetje ne morejo toliko časa čakati". Na vprašanje, ali bo zamenjal v. d. direktorice urada za varno hrano Vido Znoj in na njeno mesto imenoval premierjevo izbranko Danušo Štiglic, pa je dejal, da je o tem še absolutno prezgodaj govoriti.

Pokomentiral je tudi aktualne razmere v vladi in ocenil, da koalicija deluje. Ob primerjavi z njegovo vlado je opozoril, da so bila tedaj razmerja v DZ bistveno drugačna.

Zanikal je, da bi on zahteval izključitev poslanke Mojce Šetinc Pašek iz Gibanja Svoboda, saj je ona njega pozvala k odstopu.

O tem, ali Gibanje Svoboda prevzema nekdanja LMŠ, pa je Šarec dejal, da sta stranki z združitvijo združili tudi vse resurse, vse kadre. "In če so se kakšni naši kadri pokazali kot dobri, sem vesel, saj nenazadnje to prispeva k skupnemu uspehu."

O verjetnosti, da bi se bo po naslednjih volitvah na oblast vrnil predsednik SDS Janez Janša, pa je dejal, da mu ni ime Nostradamus. "Se bomo pa potrudili, da ne pride," je dejal.

PREBERITE TUDI: