»Kralja pozivamo, naj se opraviči zaradi brutalnega ravnanja s kenijskimi državljani«

Britanski kralj Karel III. na obisku v Keniji o kolonialni zgodovini

Britanski kralj Karel III. se v torek odpravlja na štiridnevno potovanje v Kenijo in bo prvič kot monarh obiskal državo Skupnosti narodov

© Dan Marsh / Flickr

Britanski kralj Karel III. se v torek odpravlja na štiridnevno potovanje v Kenijo in bo prvič kot monarh obiskal državo Skupnosti narodov. Pričakuje se, da bo kralj med drugim obravnaval kolonialno zgodovino Velike Britanije v Keniji. Sestal se bo s predsednikom Williamom Rutom ter številnimi mladimi Kenijci in predstavniki različnih religij.

"Njegovo veličanstvo si bo med obiskom vzelo čas za poglobitev razumevanja krivic, ki so jih v tem obdobju utrpeli prebivalci Kenije," so sporočili iz Buckinghamske palače. To bo med drugim vključevalo uvedbo izrednih razmer v 50. letih 20. stoletja, ko se je gibanje Mau Mau uprlo britanski kolonialni nadvladi.

Takratni upor, v katerem so sodelovali pretežno pripadniki plemena Kikujev, vojaško ni bil preveč uspešen, a je uspel zasejati razdor med belimi naseljenci v Keniji in britansko vlado, kar je posledično vodilo v samostojnost Kenije leta 1963.

Med zatiranjem upora je bilo ubitih približno 10.000 ljudi, večinoma pripadnikov Kikujev. Po večletnem sodnem postopku pa je Velika Britanija leta 2013 pristala na odškodnino v vrednosti skoraj 25 milijonov dolarjev za več kot 5000 Kenijcev, ki so bili mučeni v času upora gibanja Mau Mau.

Kenijska komisija za človekove pravice (KHRC) je v nedeljo pozvala kralja, naj med obiskom izrazi "nedvoumno javno opravičilo" za zlorabe v času britanske kolonialne vladavine. "Kralja pozivamo, naj se v imenu britanske vlade brezpogojno in nedvoumno javno opraviči (v nasprotju z zelo previdnimi, samozaščitnimi in zaščitnimi izjavami o obžalovanju) zaradi brutalnega in nečloveškega ravnanja s kenijskimi državljani," so zapisali pri tej nevladni organizaciji.

Karla in njegovo soprogo Camillo bo v torek v Nairobiju sprejel kenijski predsednik William Ruto. V dveh dneh v prestolnici se bo britanski kralj srečal s podjetniki in mladimi Kenijci, obiskal nov muzej, posvečen zgodovini vzhodnoafriške države, in položil venec na grob neznanega bojevnika v vrtovih Uhuru, kjer je Kenija decembra 1963 razglasila neodvisnost.

Skupaj s soprogo bosta nato odpotovala v obalno mesto Mombasa, kjer bosta obiskala naravni rezervat in se srečala s predstavniki različnih religij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruto je medtem na omrežju X zapisal, da bo obisk priložnost za okrepitev sodelovanja na različnih področjih skupnega interesa. Dvostranski pogovori naj bi bili osredotočeni na podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost, trajnostni razvoj mest, mlade, tehnologijo in inovacije ter krepitev vloge žensk, pa je sporočil urad kenijskega predsednika.

Izbira Kenije kot prve države Skupnosti narodov ima za kraljevo družino poseben pomen. V Keniji je namreč pokojna kraljica Elizabeta II. izvedela za smrt svojega očeta, kralja Jurija VI., kar je pomenilo začetek njenega zgodovinskega 70-letnega vladanja. Potovanje pa poteka tudi v času, ko se Kenija pripravlja na praznovanje svoje 60. obletnice neodvisnosti, ki bo potekalo decembra.

5UU3Wr5CxHE

h8hMpxleTjo