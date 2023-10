Novinarji tarča načrtnega napada

Četudi preiskovalci za napad niso neposredno obtožili Izraela, trdijo, da sta dva izstrelka novinarje dosegla iz smeri izraelske meje v neposredni bližini

Skupina novinarjev, ki je 13. oktobra poročala z juga Libanona, je bila tarča načrtnega napada, v katerem je eden od njih umrl, je sporočila organizacija Novinarji brez meja (RSF). Četudi preiskovalci RSF za napad niso neposredno obtožili Izraela, trdijo, da sta dva izstrelka novinarje dosegla iz smeri izraelske meje v neposredni bližini.

V razmaku 37 oz. 38 sekund sta dva izstrelka različne moči zadela sedmerico novinarjev, ki je poročala z območja spopadov med izraelskimi silami in libanonskim gibanjem Hezbolah.

Prva eksplozija je ubila novinarja tiskovne agencije Reuters Isama Abdalaha, malo za tem pa je še en izstrelek zadel vozilo katarske televizije Al Jazeera. V napadu so vsi zbrani utrpeli poškodbe, novinarka francoske tiskovne agencije AFP Christina Assi pa je bila huje ranjena.

Dosedanje ugotovitve preiskave RSF kažejo na to, da natančna napada v tako majhnem razmaku nista mogla bila naključna. Novinarji so bili s kamerami na jasno vidni cesti na vzpetini več kot eno uro, njihovo vozilo pa je imelo oznako, ki je opozarjala, da gre za poročevalski avtomobil. Oznake so nosili tudi novinarji sami.

Prav tako RSF opozarja, da je iz poročanja Al Jazeere jasno, da je malo pred napadom nad območjem letel helikopter izraelske vojske, novinarji pa trdijo, da v njihovi bližini pred tem ni bilo napadov.

Da ne gre za naključje, priča tudi podoben incident, ki se je zgodil pet dni prej, ko je še en novinar Al Jazeere bil tarča podobnega napada na jugu Libanona. Tudi takrat je pred raketnim napadom območje preletel izraelski helikopter, novinar pa je ušel smrti.

RSF je sporočil še, da nadaljuje preiskavo. Izraelska vojska se je kmalu po napadu opravičila za smrt 37-letnega novinarja in trdi, da tudi sama vodi preiskavo dogodka.

Od najnovejše zaostritve bližnjevzhodne krize so izraelske sile v napadih na Gazo ubile 34 palestinskih novinarjev, navaja Al Jazeera. Še najmanj štirje izraelski novinarji so bili ubiti v napadu palestinskega oboroženega gibanja Hamas na ozemlju Izraela 7. oktobra.

