Sodišče preiskuje morebitne zločine Izraela in Hamasa

Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karim Khan je sporočil, da sodišče preiskuje morebitne vojne zločine Izraela in islamističnega gibanja Hamas na območju Gaze

Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karim Khan je v nedeljo v Egiptu sporočil, da sodišče preiskuje morebitne vojne zločine Izraela in islamističnega gibanja Hamas na območju Gaze. Ob tem je opozoril, da bi lahko bilo preprečevanje dostopa humanitarne pomoči v Gazo kaznivo dejanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Izraelu želim jasno sporočiti, da si mora prizadevati zagotoviti, da civilno prebivalstvo dobi osnovna živila, zdravila in anestetike," je novinarjem v Kairu dejal Khan, ki je pred tem obiskal mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo. Ob tem je omenil tudi katastrofalne humanitarne razmere na območju Gaze.

"Videl sem tovornjake, polne blaga in humanitarne pomoči, ki so obtičali tam, kjer jih nihče ne potrebuje, obtičali so v Egiptu, obtičali so v Rafi," je dejal. Poudaril je, da morajo te zaloge nemudoma priti do civilistov v Gazi.

"Izraelu želim jasno sporočiti, da si mora prizadevati zagotoviti, da civilno prebivalstvo dobi osnovna živila, zdravila in anestetike."



Karim Khan,

glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC)

Glavni tožilec je na novinarski konferenci opozoril tudi gibanje Hamas, ki je na oblasti na območju Gaze, ter vse, ki imajo nadzor v enklavi, da mora humanitarna pomoč, ko prispe v Gazo, nujno priti do civilnega prebivalstva.

Rafa je edina vstopna točka, prek katere lahko mednarodna pomoč trenutno pride na območje Gaze. Izrael je uvedel blokado območja in začel obsežne napade, potem ko so Hamasovi borci 7. oktobra vdrli čez mejo in ubili 1.400 ljudi, večinoma civilistov, ter po navedbah izraelskih uradnikov zajeli 239 talcev. V izraelskih napadih je bilo odtlej po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi ubitih več kot 8000 ljudi, med njimi polovica otrok.

Od 21. oktobra, ko se je prek mejnega prehoda Rafa ponovno začela omejena dobava pomoči, je vanj po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prispelo 117 tovornjakov s pomočjo. Po navedbah humanitarnih organizacij to ne zadostuje za oskrbo več kot 2,2 milijona tamkajšnjih prebivalcev, katerih položaj je iz dneva v dan slabši.

Po navedbah predstavnikov Združenih narodov je prej v palestinsko enklavo dnevno prispelo od 450 do 500 tovornjakov s pomočjo in drugim blagom.

HSNT4xEHFig