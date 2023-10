Izrael / »Zdaj je čas za vojno, prekinitve ognja ne bo«

Izrael v vojaški kampanji proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas sistematično napreduje, je dejal premier Benjamin Netanjahu

Izrael v vojaški kampanji proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas sistematično napreduje, je danes dejal premier Benjamin Netanjahu. Poudaril je, da je sedaj čas za vojno, in da prekinitve ognja ne bo. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je bila med operacijo na območju Gaze iz ujetništva Hamasa izpuščena talka, vojakinja Ori Megidiš.

Po navedbah Netanjahuja izraelska vojska postopoma "širi kopenski vstop na območje Gaze" in "sistematično napreduje korak za korakom". Ob tem si, kot je dejal v nagovoru izraelskemu vojnemu kabinetu, še naprej prizadeva za osvoboditev talcev, ki jih je palestinsko gibanje Hamas ugrabilo po napadu na Izrael 7. oktobra - teh naj bi bilo po zadnjih podatkih 239.

"Operacija celo ustvarja priložnosti za (njihovo) osvoboditev in ne bomo jih zamudili," je po poročanju tujih tiskovnih agencij poudaril skrajno desni izraelski premier, ki se v luči negotove usode talcev sooča z vse večjim pritiskom.

Kasneje je na novinarski konferenci v Tel Avivu izključil možnost prekinitve ognja. "Tako kot ZDA niso privolile v prekinitev ognja po bombardiranju Pearl Harborja ali po terorističnem napadu 11. septembra, tudi Izrael ne bo pristal na prekinitev sovražnosti s Hamasom po grozljivih napadih 7. oktobra," je dejal.

Po besedah Netanjahuja bi namreč prekinitev ognja pomenila predajo Izraela terorizmu. "Sveto pismo pravi, da je čas za mir in čas za vojno," je dejal in poudaril, da je zdaj čas za vojno. "Danes postavljamo mejo med silami civilizacije in silami barbarstva," je še ocenil in ponovil zavezo Izraela vrnitvi vseh zajetih talcev, poroča britanski BBC.

"Danes postavljamo mejo med silami civilizacije in silami barbarstva."



Benjamin Netanjahu,

izraelski premier

Medtem je izraelska vojska sporočila, da je bila med operacijo v Gazi izpuščena vojakinja Ori Megidiš. "Vojakinjo Megidiš je 7. oktobra ugrabilo teroristično gibanje Hamas. Danes je bila izpuščena med kopenskimi operacijami. Ori je zdaj doma z družino," je vojska zapisala na omrežju X in dodala, da si bo še naprej prizadevala za vrnitev vseh talcev.

Netanjahu je prav tako pozdravil izpustitev izraelske vojakinje, izraelski obrambni minister Joav Galant pa je dodal, da ne bo govoril o razmerah, v katerih je bila pridržana. "To, kar nam je povedala, bo ostalo med njo in tistim, s katerim je govorila," je dejal.

Ob tem je poudaril pomen tajnosti teh informacij, saj da je v rokah Hamasa še veliko drugih talcev. "Zaradi naših talcev smo odločeni zmagati. Borimo se za naše talce," je še dodal.

ewkb3CUa2Dg