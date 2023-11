Pravica do spomina

Če bi bilo Slovenijo med drugo svetovno vojno mogoče posneti iz satelita, bi bila videti huje kot Gaza danes. Ne samo kot veliko koncentracijsko taborišče, ampak kot koncentracijsko taborišče, ki je znotraj sestavljeno iz več koncentracijskih taborišč.

Shod za Palestino v Ljubljani 19. oktobra 2023

© Luka Dakskobler

Dve travmi Nemcem in z njimi celotni Evropski uniji očitno nikoli ne bosta dopustili polno zaživeti. Refleks nepotešenega maščevanja nad Rusi, ki so jih Nemci dvakrat napadli in neuspešno poskušali uničiti, nas vodi v položaj, ko bodo nazadnje vojaki vseh evropskih narodov, tako kot v času nacističnega rajha, korakali proti vzhodu. Še prej so to prvi neuspešno poskušali Švedi. In za njimi Francozi z Napoleonom. Ni treba veliko zgodovinskega znanja za ugotovitev, da je vojno z Rusijo (morda) mogoče dobiti s prehodom na vojno gospodarstvo, odpravo demokracije, uvedbo vojnega stanja in splošno mobilizacijo. Torej z maksimalnim angažiranjem Evropske unije, pa tudi ZDA. Pa še tu bi bil najverjetnejši končni izid od atomske vojne razdejani planet. Zagotovo pa vojne ni mogoče dobiti s kalkulacijo o omejenih spopadih, brezpilotnimi letalniki, pošiljanjem orožja Ukrajini, žrtvovanjem življenj Ukrajincev in obljubami, da bo 40-milijonska država po hitrem postopku postala članica EU. Zato, da bodo potem multinacionalke tam po načelu širjenja imperija pograbile zemljo in druga naravna bogastva. Milijarde in milijarde sredstev članic EU pa bodo tako ali drugače pri obnovi države poniknile v zasebne žepe. Elite nimajo nobenih težav pri dogovorih s katerimkoli brutalnim diktatorjem ali avtokratom znotraj EU in v svetu, če jim le gre v kontekst, vendar niso zmožne urediti eksistencialnega in znosnega odnosa z najpomembnejšo sosedo Rusijo. No, v resnici si ga niso želele urediti, ko je bil še čas za to, zdaj pa si ga še manj.