Solidarizacija dobičkov

Novi predlog: namesto obremenitve vseh le obremenitev dobičkarjev

Minister za finance Klemen Boštjančič

© Uroš Abram

Dva meseca po uzakonitvi solidarnostnega prispevka in delovnih sobot ima vlada novo idejo: predlaga, da se namesto solidarnostnega prispevka, ki bi ga v letih 2024 in 2025 plačevali vsi prebivalci in podjetja, za pet let zviša obdavčitev dobičkonosnih podjetij in bank. Popoplavna sredstva pa bo moral iz dobičkov po novem prispevati tudi upravljavec državnega premoženja, Slovenski državni holding (SDH) . »Med predvidenimi finančnimi viri za sanacijo po poplavah vlada ob sredstvih EU, povratnih sredstvih in proračunskem denarju predlaga še začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke ter začasni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic. Opustila pa je namero o uvedbi obveznega solidarnostnega prispevka, ki bi bremenil vse zaposlene in delodajalce ne glede na njihov položaj ter prizadetost v poplavah,« je nov vladni načrt, zapisan v predlogu novega zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev prejšnji teden povzel finančni minister Klemen Boštjančič.