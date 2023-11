Izrael prekinja vse stike z Gazo

Organi na meji med Gazo in Izraelom so potrdili, da se je na tisoče delavcev že zgrnilo nazaj v enklavo

Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu

© Manuel Lopez / Flickr

Izrael bo prekinil vse stike z Gazo in v enklavo vrnil palestinske delavce, ki delajo v Izraelu, je pozno v četrtek, skoraj štiri tedne po začetku obleganja Gaze, sporočila izraelska vlada. Danes so nato organi na meji med Gazo in Izraelom potrdili, da se je na tisoče delavcev že zgrnilo nazaj v enklavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Izrael prekinja vse stike z Gazo. Palestinskih delavcev iz Gaze ne bo več," so sporočili iz izraelskega varnostnega kabineta, enako pa je v objavi na družbenem omrežju X zapisal tudi urad premierja Benjamina Netanjahuja. Ob tem so napovedali, da bodo vse palestinske delavce, ki so bili na dan napada gibanja Hamas na ozemlju Izraela, vrnili v Gazo.

Po podatkih izraelskega organa, pristojnega za palestinske civilne zadeve (COGAT), so izraelske oblasti pred izbruhom spopadov izdale delovna dovoljenja za okoli 18.500 ljudi iz enklave. Koliko teh je bilo v času napada v Izraelu, sicer ni jasno.

Kot so še dodali v kabinetu, so se pristojni v Tel Avivu odločili tudi, da bodo vsa sredstva, namenjena Gazi, odšteli od sredstev palestinske uprave na Zahodnem bregu, poroča britanski BBC.

Izrael v imenu palestinske uprave na zasedenem Zahodnem bregu pobira davke in carine. Vsak mesec nato oblastem na Zahodnem bregu nakaže okoli 160 milijonov ameriških dolarjev. Ta izplačila so sicer po ponedeljkovi odločitvi Izraela o začasni zamrznitvi palestinskih sredstev pod vprašajem.

Danes so nato organi na meji med Gazo in Izraelom sporočili, da se je v enklavo že vrnilo na tisoče delavcev. Tudi posnetki AFP so pokazali skupine delavcev, ki so prišli na mejni prehod Karem Abu Salem na jugu Gaze, ki ga običajno uporabljajo le za blago.

Po podatkih Izraela je bilo v napadu Hamasa 7. oktobra, ki je sprožil izraelske povračilne napade, ubitih 1400 Izraelcev, od tega nekaj več kot 300 vojakov. Poleg tega je gibanje takrat za talce zajelo najmanj 242 ljudi.

Izraelska vojska je kopensko ofenzivo na Gazo začela minuli konec tedna, potem ko jo je med raketnimi napadi na območje napovedovala že nekaj časa. Izraelski napadi so v enklavi terjali več kot 9000 življenj, vključno z najmanj 3700 otroki. V kopenskih spopadih pa je bilo po podatkih Izraela ubitih najmanj 18 izraelskih vojakov.

Netanjahu je sicer v četrtek dejal, da je izraelska kopenska operacija trenutno "na vrhuncu", vojska pa da dosega "impresivne uspehe" na bojišču.