Poslanci po vetu spet o novelah zakonov o delovnih razmerjih in o tujcih

Pristojna odbora bosta zahtevi za ponovno odločanje o novelah zakonov obravnavala danes

Državni zbor

© dz-rs.si

Po nekoliko mirnejših dneh v parlamentu bo čez teden znova zasedalo več delovnih teles državnega zbora. Matična odbora bosta obravnavala predlog preoblikovanja Vzajemne in predlog deklaracije o razmerah v Palestini in Izraelu. Predvidoma bo na izredni seji zasedal tudi državni zbor, ki bo po vetu državnega sveta znova odločal o novelah zakonov o delovnih razmerjih in o tujcih.

Državni zbor bo čez teden predvidoma ponovno odločal o novelah zakonov o delovnih razmerjih in o tujcih. Državni svet je namreč v četrtek na omenjeni noveli izglasoval odložilni veto, za njuno vnovično potrditev pa bo potrebnih 46 poslanskih glasov.

Pristojna odbora bosta zahtevi za ponovno odločanje o novelah zakonov obravnavala danes, kolegij predsednice državnega zbora pa se mora še dogovoriti o sklicu izredne seje, na kateri bodo poslanci znova odločali o obeh novelah.

Novela zakona o tujcih na eno leto skrajšuje rok, po katerem je tujec z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje upravičen do združitve z družin. Namesto pogoja znanja jezika na ravni A1 pa za družinske člane uvaja tako imenovano preživetveno raven znanja jezika.

Novela zakona o delovnih razmerjih pa na podlagi evropskih direktiv delavcem prinaša pravico do petih dni neplačanega dopusta za nego družinskega člana ter pravico, da od delodajalca zahtevajo varnejšo obliko zaposlitve. Med rešitvami sta tudi zaščita sindikalnih zaupnikov, tako da bi se jim morebitno zadržanje odpovedi zaposlitve podaljšalo do odločitve v sporu na prvi stopnji, ter zaščita žrtev nasilja v družini, med drugim s pravico do petdnevnega plačanega dopusta.

S sprejemom prve novele se sicer mudi zaradi prenosa dveh evropskih direktiv, če se želi država izogniti tožbi Evropske komisije oziroma kazni v višini 1,5 milijona evrov.