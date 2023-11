Nataša Pirc Musar / »Črna gora je lokomotiva, ki regijo vleče k EU«

Obisk črnogorskega predsednika Jakova Milatovića

Črnogorski predsednik Jakov Milatović

© WikiCommons

"Črna gora je lokomotiva, ki vleče Zahodni Balkan proti EU," je danes po pogovorih s črnogorskim predsednikom Jakovom Milatovićem na Brdu pri Kranju dejala predsednica Nataša Pirc Musar. Milatović je prepričan, da bi bilo članstvo njegove države v EU pomemben signal celotni regiji. Voditelja sta se strinjala, da državi dobro sodelujeta na več ravneh.

Pirc Musar je ob tej priložnosti ponovila, da Zahodni Balkan potrebuje več in ne manj EU. Kot je slikovito ponazorila, je Podgorica lokomotiva, ki v to smer vleče celotno regijo ter je "prva v vrsti", da se pridruži uniji.

Izpostavila je tudi pomen procesa Brdo Brioni na tej poti, ki da ga bo prihodnje leto gostila Podgorica. Gospodarsko sodelovanje je dobro, prav tako pa je predsednica Črno goro izpostavila kot partnerico na področju varnosti. Državi namreč sodelujeta tako pri centru za kibernetsko zmogljivost s sedežem v Podgorici in znotraj misije zveze Nato v Latviji.

Da je Slovenija prijateljica in zaveznica Črne gore, je poudaril tudi Milatović, ki je ob tem spomnil, da je ravno Slovenija bila tista, ki je prva odprla veleposlaništvo po tem, ko je Podgorica razglasila neodvisnost.

Širitev EU na Črno goro bi po njegovem prepričanju bila dober signal tudi ostalim državam, ker bi to pokazalo, da je proces širitve živ. V tem procesu je po Milatovićevih besedah ključno, da je Slovenija glas in promotor Črne gore.

Milatović ostaja optimističen, da bi se Črna gora lahko pridružila EU še pred letom 2030, pri čemer je zagotovil, da bo Podogorica ostala na tej poti navkljub strankam, ki so temu v preteklosti članstvu nasprotovale, zdaj pa sodelujejo z vlado.

Po pogovorih na Gorenjskem se je črnogorski predsednik v Ljubljani ločeno sestal s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Slednja je po srečanju na omrežju X zapisala, da sta se z gostom pogovarjala o krepitvi dvostranskih odnosov. Pri tem je ministrica Fajon izpostavila potrebo po nadaljnjih reformah v Črni gori, predvsem na področju pravosodja.

Obisk bo črnogorski predsednik sklenil v torek s pogovorom s premierjem Robertom Golobom. V programu ima Milatović še srečanje z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, črnogorskimi študenti in predstavniki črnogorske skupnosti v Sloveniji ter s podjetniki, so pred potjo sporočili iz njegovega urada.

Jakov Milatović je na položaju od maja, potem ko je na volitvah premagal dolgoletnega predsednika in premierja Mila Đukanovića. Njegova stranka Gibanje Evropa zdaj (PES), ki sta jo junija lani ustanovila skupaj z novim črnogorskim premierjem Milojkom Spajićem, se je tako v dobrem letu povzpela na čelo države in vlade, vodi pa tudi prestolnico.

Za Milatovića je to četrti obisk v tujini, potem ko je v konec maja v skladu z napovedjo najprej obiskal Bruselj, da bi izrazil zavezanost evropski poti. Nato je julija obiskal sosedo in največjo gospodarsko partnerico Srbijo, septembra pa Hrvaško.

V Sloveniji je samo nekaj dni po oblikovanju nove koalicijske črnogorske vlade, ki jo vodi vodja PES Spajić in jo je po številnih težavah oblikoval štiri mesece po predčasnih volitvah ter ob podpori prosrbskih in proruskih strank, ki sta dobili predsednika parlamenta ob obljubi vstopa v vlado čez leto dni. Opozicija novi vladi očita, da je protičrnogorska, protievropska in proruska, največ kritik pa je deležen prav novi predsednik parlamenta Andrija Mandić iz stranke Nova srbska demokracija.