Gradbena podjetja naj bi v zameno za koncesije za čiščenje vodotokov nakazovala denar medijem blizu SDS

Člani preiskovalne komisije državnega zbora o sumih nezakonitega financiranja političnih strank so danes obravnavali vmesno poročilo o delu komisije

Predsednik SDS Janez Janša

© Gašper Lešnik

Ugotovitve preiskovalne komisije državnega zbora o sumih nezakonitega financiranja političnih strank nakazujejo, da so posamezna gradbena podjetja v zameno za koncesije za čiščenje vodotokov nakazovala denar medijem blizu SDS, je potrdila predsednica komisije Mojca Šetinc Pašek. Člani komisije so sicer prav danes obravnavali vmesno poročilo o delu komisije.

Več gospodarskih družb naj bi namreč v zameno za pridobitev koncesije za urejanje vodotokov prek lastniško povezanih družb financirale medije, povezane s člani ali simpatizerji danes največje opozicijske stranke SDS, izhaja iz vmesnega poročila komisije. Ta podjetja naj bi plačevala oglaševanje, ker pa naj bi višina njihovih rednih nakazil močno presegala cene oglaševanja na medijskem trgu, se poraja sum, da je šlo za plačevanje fiktivnih storitev. "Omenjene oglaševalske pogodbe v skupni višini 500.000 evrov pa so bile sklenjene v času, ko so omenjena gradbena podjetja s strani ministrstva za okolje, ki ga je takrat vodil Andrej Vizjak, pridobila koncesije za upravljanje in čiščenje vodotokov," piše v poročilu.

"Sumi, ki so se porodili v preiskavi, so šli v smer, da so gradbena podjetja ali za pridobitev poslov ali pa širitev v preteklosti že pridobljenih koncesij sklepala fiktivne oglaševalske pogodbe z vsaj dvema, tremi podjetji, ki so tudi predmet parlamentarne preiskave," je danes pojasnila Šetinc Pašek. Po njenih besedah sicer dokumentacija, ki so jo pridobili, še ni popolna, zato dodatna pojasnila zahtevajo tudi od nekaterih pristojnih organov in institucij.

V SDS omenjenih očitkov danes niso želeli komentirati. Poslanka Anja Bah Žibert je na to temo dejala le, da so "te zadeve v teh trenutkih nekoliko smešne". Slovenija se po njenih besedah sooča z velikimi izzivi, od migracij, poplav do odhodov ministrov. "Problemi so veliko večji od financiranja določenih časnikov oziroma medijev," je prepričana.

V SDS omenjenih očitkov danes niso želeli komentirati. Poslanka Anja Bah Žibert je na to temo dejala le, da so "te zadeve v teh trenutkih nekoliko smešne".

Člani preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, so sicer prav danes na za javnost zaprti seji obravnavali vmesno poročilo o delu komisije. Več o tem bodo javnosti pojasnili na torkovi novinarski konferenci.

V vmesnem poročilu preiskovalna komisija DZ med drugim ugotavlja, da gre v primeru podjetij NovaTV24.si, Nova hiša, Nova obzorja in Geopolar Zaščite, ki so jih vključili v preiskavo, za "politični in poslovno-finančni projekt stranke SDS". Na podlagi izjav virov, prič in dokumentacije pa komisija sklepa, da omenjena podjetja delujejo kot obvodni računi SDS.

Način vstopa madžarskega kapitala v obravnavana podjetja kaže tudi na poslovne in politične interese Madžarske, predvsem interese madžarskega premierja Viktorja Orbana in njegovih najožjih političnih sodelavcev, navaja poročilo. Na podlagi pridobljene dokumentacije preiskovalna komisija DZ ugotavlja, da ima Madžarska očitno interes za prevzem oz. obvladovanje nekaterih pomembnih gospodarskih panog v Sloveniji, in sicer bančništva, turizma, energetike, trgovine, logistike in infrastrukture ter da gre pri tem tudi za osebne interese posameznikov iz najožjega Orbanovega kroga.

Preiskovalno komisijo DZ za zdaj še vodi poslanka Svobode Šetinc Pašek, ki pa so jo pred 14 dnevi iz stranke izključili. Dan za tem je vodja poslanske skupine največje vladne stranke Borut Sajovic dejal, da bo razmislil o njeni zamenjavi na čelu komisije. Kot je danes dejala Šetinc Pašek, pa, kot ji je znano, trenutno že teče postopek za njeno razrešitev s tega mesta. Po poslovniku DZ ga mora najprej obravnavati mandatno-volilna komisija DZ, nato se bo s tem seznanil še DZ.

Šetinc Pašek sicer za zdaj ostaja poslanka Svobode, tudi zato, ker ji takšna "formalna pozicija" omogoča strokovno pomoč pri poslanskem delu, je pojasnila. Bo pa še razmislila, kako bo delovala v prihodnje. "Možnosti je več, tudi to, da uberem samostojno poslansko pot," pravi.