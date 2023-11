Trump načrtuje kaznovanje kritikov in političnih nasprotnikov

Pprvi ukrep naj bi bila napotitev vojske na ulice proti pričakovanim množičnim demonstracijam

Trump je svetovalcem in prijateljem v zadnjih mesecih napovedal, da bo uvedel preiskave proti svojim nekdanjim zaveznikom in uradnikom njegove vlade, ki so se obrnili proti njemu

© Gage Skidmore / Flickr

Donald Trump in zavezniki že izdelujejo načrte, kako bodo v primeru njegove ponovne izvolitve na položaj predsednika ZDA uporabili zvezno vlado za kaznovanje kritikov in političnih nasprotnikov, prvi ukrep pa naj bi bila napotitev vojske na ulice proti pričakovanim množičnim demonstracijam, poroča Washington Post.

Trump je svetovalcem in prijateljem v zadnjih mesecih napovedal, da bo uvedel preiskave proti svojim nekdanjim zaveznikom in uradnikom njegove vlade, ki so se obrnili proti njemu.

Med drugimi naj bi načrtoval preiskave proti nekdanjemu šefu kabineta Johnu Kellyju in nekdanjemu pravosodnemu ministru Billu Barru, pa tudi nekdanjemu načelniku štaba združenih poveljstev generalu Marku Milleyju, poroča časnik, ki se sklicuje na vire blizu nekdanjega predsednika.

Trump je že javno napovedal, da bo imenoval posebnega tožilca za pregon predsednika Joeja Bidna in njegove družine. Trumpovi sodelavci pa po poročanju časnika delajo načrte, ki jih kritiki opredeljujejo kot neustavne in izjemno nevarne.

"Če bodo izvoljeni uradniki samovoljno preganjali nasprotnike, bomo postali banana republika," je dejal profesor ustavnega prava na univerzi Virginija Saikrishna Prakash.

Celotno strategijo so poimenovali Projekt 2025, na načrtih pa delajo konservativni inštituti, ki sestavljajo osnutke izvršnih ukazov med drugim za pošiljanje vojske na ulice v skladu z zakonom proti uporu proti državi. To je zakon, po katerem sedaj preganjajo Trumpove podpornike, ki so napadli kongres 6. januarja 2021.

Tiskovni predstavnik konservativnega inštituta Heritage Rob Bluey je po objavi članka sicer zatrdil, da projekt 2025 ne načrtuje ničesar v zvezi z napadi na politične nasprotnike ali zakonom proti vstaji.

Tiskovni predstavnik Trumpove kampanje Steven Cheung pa je dejal, da je predsednik Trump vedno spoštoval zakon in red ter ščitil ustavo.

"Sploh ne dvomim, da se bo spravil na ljudi, ki so mu obrnili hrbet," je izjavil Kelly in dodal, da je Trump nameraval preganjati politične nasprotnike že, ko je bil na položaju, sam pa je takšne pobude ali preslišal ali je nanje opozoril pravni urad Bele hiše.

Barr je dejal, da je Trump majhen človek, ki je vedno dajal lastne interese pred interese države. "Kar tresem se," je cinično odgovoril na vprašanje, ali razmišlja o Trumpovem pregonu, ker ni hotel pomagati pri razveljavitvi izida predsedniških volitev 2020.

Nekdanji namestnik pravosodnega ministra v Trumpovi vladi Rod Rosenstein je zagotovil, da bi politični pregoni kršili ustavo in sodišča bi jih zavračala. "Odločitve tožilstva brez političnega vpliva so bistvene za demokracijo in Bela hiša se nima kaj vpletati v pravosodje," je dejal za Washington Post.

Nekdanji Trumpov direktor za proračun v Beli hiši Russ Vought nasprotno meni, da neodvisnost pravosodnega ministrstva od vlade ne temelji na ustavi ali zakonih. Tako meni tudi Jeff Clark, nekdanji uradnik pravosodnega ministrstva, ki je želel poslati vojsko na ulice leta 2021, ko je pričakoval, da Trump ne bo prostovoljno zapustil Bele hiše.

v-rRlhSPHZo