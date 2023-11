Poljski predsednik mandat za sestavo nove vlade podelil Morawieckemu

Njegova stranka Zakon in pravičnost (PiS) je na volitvah resda osvojila največ glasov, a nima parlamentarne večine

Andrzej Duda, ki je sicer povezan s PiS, je konec oktobra začel niz srečanj s strankarskimi voditelji, da bi se odločil, komu podeliti mandat za sestavo vlade

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Poljski predsednik Andrzej Duda je mandat za sestavo nove vlade podelil trenutnemu premierju Mateuszu Morawieckemu. Njegova stranka Zakon in pravičnost (PiS) je na volitvah resda osvojila največ glasov, a nima parlamentarne večine. To so sestavile opozicijske stranke na čelu z Državljansko koalicijo (KO) nekdanjega premierja Donalda Tuska.

Duda, ki je sicer povezan s PiS, je konec oktobra začel niz srečanj s strankarskimi voditelji, da bi se odločil, komu podeliti mandat za sestavo vlade. Opozicija ga je večkrat pozvala, naj mandat zaupa Tusku.

A kot je včeraj dejal poljski predsednik, se je mandat odločil podeliti Morawieckemu, ker želi nadaljevati parlamentarno tradicijo, po kateri zmagovalna stranka kot prva dobi možnost sestaviti vlado. Med posvetovanji sta sicer po njegovih besedah tako PiS kot KO izrazili prepričanje, da bosta v novem parlamentu zbrali potrebno večino za podporo svojemu kandidatu in prihodnji vladi, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

V skladu s poljsko ustavo ima predsednik po sklicu ustanovne seje parlamenta 14 dni časa, da predlaga kandidata za predsednika vlade. Ta mora nato v 14 dneh pridobiti zaupnico v parlamentu.

PiS je na volitvah 15. oktobra osvojila nekaj več kot 35 odstotkov glasov, a je ostala brez parlamentarne večine in ima le malo možnosti za sestavo koalicije.

Večino so si zagotovile opozicijske stranke na čelu z Državljansko koalicijo nekdanjega premierja Tuska. Ta namerava vlado oblikovati s sredinskim zavezništvom Tretja pot in levo Novo Levico. Skupaj imajo 248 poslancev v 460-članskem parlamentu.