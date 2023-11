Upor pristaniških delavcev

Delavci v prometu po Evropi zahtevajo prekinitev ognja v Gazi in zavračajo nalaganje orožja, namenjenega Izraelu

© Toni Dugorepec

Belgijski delavci v prometu, konkretneje pet sindikatov (ACV Puls, BTB, BGTK in ACV-Transcom), so že konec prejšnjega tedna v skupni izjavi zavrnili nalaganje in razlaganje orožja, namenjenega Izraelu. Sindikati namreč zahtevajo takojšnjo prekinitev ognja v Gazi, orožje, so zapisali, pa omogoča predvsem "ubijanje nedolžnih ljudi". Da v svojih pristaniščih ne nameravajo sprejemati ladij, ki prevažajo orožje, so včeraj sporočili še pristaniški delavci v Barceloni.

Sindikat pristaniških delavcev v Barceloni se je tako odločil, so zapisali v izjavi, "da bi zaščitil civilno prebivalstvo, ne glede na območje, s katerega prihajajo. Noben razlog ne opravičuje žrtvovanja civilistov." Tudi oni so pozvali k prekinitvi ognja in "iskanju mirnih rešitev".

Pristanišča so, poleg ulic, postala pomembno območje protestov proti vojni. Tudi v pristanišču Oakland so prejšnji petek protestniki poskušali zaustaviti ameriško ladjo Cape Orlando, namenjeno v Tacomo, kjer naj bi bila nato natovorjena z orožjem in vojaško opremo za Izrael. Pri tem so bili aretirani trije protestniki.

Po zadnjih podatkih zdravstvenega ministrstva v enklavi naj bi zaradi izraelskega obstreljevanja Gaze doslej življenje izgubilo že več kot 10 tisoč ljudi, med mrtvimi naj bi bili večinoma civilisti.