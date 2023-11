Nečimrni Jaz

V digitalni sodobnosti sta dve neprijetni človeški lastnosti zasenčili vse druge: samopoveličevanje in pretirana anksioznost

Jaz (!) bom utemeljila, zakaj je digitalna sodobnost največji izziv za človekovo predstavo o Jazu, kar jih je obstajalo. Na to vplivajo osupljivo močne nasprotujoče si sile, ki napihujejo ta Jaz, a tudi takšne, ki ga skušajo potlačiti v nepregledno množico kot zgolj vir podatkov. Tem silam ni mar za ločevanje med digitalnim in analognim, saj delujejo na isto osebo, ki se zbuja ob partnerju, zajtrkuje z otroki, nahrani mačko, opravi svoje delo in je hkrati (rahlo premaknjen) Nekdo s filtrom za novice po meri in lastnimi vedenjskimi vzorci na družbenih omrežjih.