Ustavimo vojno!

Vredno je povzdigniti glas proti vojni in spodbijati vojno, tako kot to zahteva tudi naša ustava. Treba je soočati netilce vojne z dejstvom, da je vojna tudi njihov poraz.

Shod za Palestino. Ljubljana, 19. oktober 2023

Živimo v svetu vojn! V svetu, kakršnemu se je človeštvo želelo izogniti ob tragičnih izkušnjah druge svetovne vojne. Zato so Združeni narodi v ustanovno listino svoje organizacije, najboljše, kar si je bilo takrat mogoče omisliti, zapisali, da se združujejo, ker želijo prihodnje rodove zavarovati pred strahotami vojne. Bila je to napoved novega sveta, ki bo temeljil na miru, na svobodi vseh narodov, na spoštovanju človeka in njegovega dostojanstva.