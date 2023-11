Mir ljudem na zemlji

Čas je za etičnost mirovniške drže: k zavračanju vojne in pobijanja, na prvem mestu prav ubijanja otrok

Devetnajsto stoletje je bilo stoletje produkcije, 20. stoletje organizacije, 21. stoletje pa je stoletje orientacije. Eno od orientacij zaznamuje »vrnitev Religije«; njeni glasniki so pravoslavni Putin, katoliški Biden, pa tudi muslimanski Hamas in starozavezni Netanjahu. Vsi so prežeti z bibličnim upravičenjem, z vnaprejšnjim opravičevanjem pokola, ki ga je po ukazu Boga nad drugače mislečimi oziroma verujočimi izvršil Mojzes, utemeljitelj bratomornih, s tem pa tudi državljanskih in vseh drugih vojn.