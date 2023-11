Hipokrizija Evropske unije

Dejstvo, da Evropska unija nima več na voljo moralnega kompasa, s katerim bi lahko prepoznala vsakršno nasilje, pomeni, da se je odrekla svojemu ustanovitvenemu DNK, znamenitemu »Nikoli več«

Bolnišnica Al Aksa v Gazi. 1. november 2023

Vojna na Bližnjem vzhodu je zadnje poglavje in tragičen dokaz za to, kako z različnimi morbidnimi vložki razpada (stari) svetovni red, kot so ga postavili zmagovalci druge svetovne vojne. Najprej v duelu obe največji sili, ZDA in Sovjetska zveza, v nadaljevanju po razpadu komunističnega bloka pa je »vajeti« zgodovine za nekaj desetletij prevzela zmagovalka hladne vojne. Francis Fukuyama je njenega zmagovalca s tezo o »koncu zgodovine« praktično napovedal kot novega Napoleona, vendar se je zmotil, kar je nazadnje tudi priznal in bi danes raje videl, da bi namesto njenega konca napovedal ponavljanje ali vrnitev zgodovine.