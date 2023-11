Brščič ni fašist

In to čeprav govori kot fašist?

Bernard Brščič v vsem svojem sijaju

© Borut Krajnc

Minister za delo Luka Mesec je pred leti, ko je bil še poslanec, Bernarda Brščiča označil za fašista. Brščič je na to odgovoril z odškodninsko tožbo in tudi z zasebno kazensko tožbo zaradi storitve kaznivega dejanja razžalitve. Mesec je bil v civilni zadevi na prvi stopnji pred časom že »oproščen«, saj je sodišče zahtevek zavrnilo, pred kazenskim sodiščem pa je bil razplet drugačen. Mesec je dobil sodni opomin.

Kaj to pomeni? Smo dobili novega pred kazenskim sodiščem obsojenega politika?

Pojdimo po vrsti. Brščič, ki se je pred leti neuspešno preskušal v politiki s skrajno desno protitujsko in homofobno politično stranko Domovinska liga, že dolgo ne skriva svojih pogledov na svet. Njegove javne izjave in nastopi so polni verskih, etničnih, kulturnih in drugih predsodkov, ljudi deli »na več in manj vredne rase, govori in piše o negroidnih in semitskih hordah, potencialnih klavcih in posiljevalcih, ki preplavljajo Evropo, ločuje družbo na polnokrvne heteroseksualne bele moške in na izprijence, piše o koaliciji muslimanov, steklih feministk, spolnih iztirjencev in pederastov, zanika holokavst …« Tako je zapisalo odškodninsko sodišče in s tem pritrdilo Mescu, da je takšnega človeka mogoče poimenovati fašist.

Čeprav pred kazenskim sodiščem veljajo precej višji dokazni standardi, se je to odločilo drugače. Mescu je izreklo sodni opomin, minister za delo pa se je odločil, da se na to ne bo pritožil, saj nima »težav sprejemati odgovornosti za svoje besede ali dejanja«. Formalno ne gre za kazensko obsodbo, Mesec tudi ne bo zapisan v kazenski evidenci. Sodišče je zgolj ugotovilo, da je storil kaznivo dejanje razžalitve, a ni izdalo sodbe, pač pa se je odločilo za sodni opomin, ki se izda s sklepom. Za to se lahko sodišče odloči pri blažjih kaznivih dejanjih, če obstajajo olajševalne okoliščine na strani storilca. Sodišče je torej upoštevalo, da Brščič dejansko javno napada različne skupine ljudi in da jim je Mesec s svojimi besedami stopil v bran, pa tudi, da gre za nekaznovano osebo, ki na splošno v javnosti ne nastopa sovražno.

A zadeva se vendarle ni končala niti z oprostilno sodbo. In sicer zato, ker bi po mnenju sodišča Mesec kot poslanec in s tem nosilec politične moči moral bolj paziti pri izbiri besed kot sleherniki. In ker bi, če se je že odločil za izbiro tako ostrih besed, te moral takoj utemeljiti. Tega pa ni storil.

Vprašanje, ali lahko Brščiču rečemo, da je fašist, torej ostaja odprto. Civilno sodišče za zdaj temu pritrjuje, kazensko pa ne, pri čemer skladno z domačo in evropsko sodno prakso to o Brščiču lažje izreče posameznik, ki ne zaseda pozicije moči, kot pa politični funkcionar, ki mora bolj pazljivo izbirati besede. A to morda niti ni bistveno. Dejstvo ostaja, da Brščič javno izreka stališča in mnenja, ki so po vsebini fašistična.