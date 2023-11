Nič več bolnišnica / Nedonošenčke premestili v operacijske dvorane brez inkubatorjev

Pacienti v največji bolnišnici na območju Gaze med drugim ne morejo več prejemati dialize, nedonošenčke pa so premestili tudi v operacijske dvorane brez inkubatorjev

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je medtem sporočil, da je WHO uspela priti v stik z zdravstvenimi delavci v bolnišnici Al Šifa, razmere v njej pa je opisal kot "grozne in nevarne".

Največja bolnišnica na območju Gaze Al Šifa ne deluje več kot bolnišnica, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Poudarila je, da so stalno bombardiranje in spopadi izraelske vojske in Hamasa v neposredni bližini poslabšali že tako kritične razmere, poroča BBC. Prenehala naj bi delovati tudi druga največja bolnišnica Al Kuds.

WHO je znova izrazil obžalovanje zaradi "grozljivih razmer" v bolnišnici Al Šifa, v kateri je več kot 2000 ljudi, med njimi domnevno več kot 600 bolnikov in približno 1500 razseljenih oseb, je danes sporočil na omrežju X in se pri tem skliceval na palestinsko ministrstvo za zdravje v Gazi, kjer ima nadzor skrajno palestinsko gibanje Hamas.

Dodali so, da pacienti med drugim ne morejo več prejemati dialize, nedonošenčke pa so premestili tudi v operacijske dvorane brez inkubatorjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Al Šifi je doslej umrlo že šest nedonošenčkov in devet pacientov, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Po podatkih ZN so bile v napadih v okolici Al Šife ubite tri medicinske sestre, poškodovana pa je bila ključna infrastruktura, vključno z napravo za proizvodnjo kisika, rezervoarji za vodo, kardiovaskularnim oddelkom in porodnišnico.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je medtem sporočil, da je WHO uspela priti v stik z zdravstvenimi delavci v bolnišnici Al Šifa, razmere v njej pa je opisal kot "grozne in nevarne". "Bili so tri dni brez elektrike, brez vode in z zelo slabim internetom, kar je resno vplivalo na sposobnost zagotavljanja oskrbe pacientov," je zapisal na omrežju X.

Poudaril je, da mednarodna skupnost ne sme biti tiho, medtem ko se bolnišnice, ki naj bi bile varna zatočišča, spreminjajo v prizorišča smrti, uničenja in obupa. Ob tem je ponovno pozval k takojšnji prekinitvi ognja ter aktivni zaščiti civilistov in zdravstvene oskrbe.

Tedros Adhanom Ghebreyesus,

generalni direktor WHO

Vodja bolnišnice Al Šifa je medtem zavrnil trditve Izraela, da so bolnišnici ponudili 300 litrov goriva. Zdravnik v bolnišnici pa je za BBC zanikal tudi trditve Izraela, da v kliniki delujejo borci Hamasa.

Izraelsko zunanje ministrstvo je sicer pred tem zatrdilo, da je Hamas bolnišnici preprečil uporabo 300 litrov goriva, ki so ga izraelski vojaki v soboto zvečer namestili v zabojnike ob bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

S težavami se sicer sooča tudi druga največja bolnišnica v Gazi, bolnišnica Al Kuds. Palestinski Rdeči polmesec poroča, da je bolnišnica prenehala delovati zaradi pomanjkanja goriva, poroča katarska televizija Al Jazeera. Po podatkih ZN sicer že 20 od 36 bolnišnic v Gazi ne deluje več.

V znak spoštovanja do žrtev med svojimi uslužbenci v Gazi pa so Združeni narodi danes na svojih uradih spustili zastave na pol droga. Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je namreč v petek sporočila, da je bilo od začetka spopadov 7. oktobra ubit 101 sodelavec UNRWA.

Žrtev so se že spomnili v uradih v Bangkoku, Tokiu in Pekingu. Posebne dogodke pa so organizirali tudi v Katmanduju in Kabulu, kjer se je vodja misije ZN v Afganistanu Roza Otunbajeva z okoli 250 ljudmi žrtvam poklonila z minuto molka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

